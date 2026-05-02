สสจ.โคราช เตือนประชาชนตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค-ปนเปื้อนเชื้ออันตรายในน้ำดื่มชื่อดัง

สสจ.นครราชสีมา ประกาศเตือนพบเชื้อจุลินทรีย์อันตราย 'Salmonella' ปนเปื้อนในน้ำดื่มตราอาโป ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร ล็อตผลิตวันที่ 26 มีนาคม 2569 ชี้เป็นเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพชัดเจน สั่งลงดาบปรับเงินและระงับการผลิตทันทีจนกว่าจะปรับปรุงได้มาตรฐาน ย้ำใครมีติดบ้านระวังอย่าดื่ม
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. เพจ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา" ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน หลังสุ่มตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหา
ชื่อผลิตภัณฑ์: น้ำดื่มตราอาโป
เลขสารบบอาหาร: 30-2-03760-2-0001
วันที่ผลิต: 26 มีนาคม 2569
ขนาดบรรจุ: 18.9 ลิตร
ผลิตโดย: ร้านไพบูลย์พาณิชย์ เลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการตรวจวิเคราะห์: จากการส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน
การดำเนินการทางกฎหมาย: การพบเชื้อดังกล่าวถือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น "อาหารผิดมาตรฐาน" ฝ่าฝืนมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อแนะนำสำหรับประชาชน: ขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพท่านและครอบครัว
ทั้งนี้ผู้ผลิตอยู่ในระหว่าง งดการผลิตอาหารและปรับปรุงสุขลักษณะของ อาคารสถาน ที่ กระบวนการผลิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีและส่งตรวจผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ซ้ำ ให้ผ่านคุณภาพมาตรฐาน ก่อนการวางจำหน่ายในรอบถัดไป