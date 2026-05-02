รศ.หริรักษ์ วิจารณ์คนป้อง "รักชนก" ใส่เดรสแขนกุดเข้าสภา ชี้สะท้อนค่านิยมพรรคปกป้องพวกพ้องแบบไร้ข้อกังขา

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร ซัดแรงคนป้อง "ไอซ์ รักชนก" ปมใส่แขนกุดเข้าสภา ชี้พฤติกรรมคนแก้ต่างน่าตำหนิกว่าคนใส่ หลังพบความพยายามด้อยค่าคนวิจารณ์ว่าเป็นคนมองแค่เปลือกนอก ย้ำเกียรติของ สส. คือการทำหน้าที่ให้สมกับภาษีประชาชน ไม่ใช่การปกป้องพวกพ้องแบบไร้ข้อกังขา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ปรากฏตัวในลุคแปลกตาด้วยชุดเดรสสั้นเหนือเข่าสีน้ำเงินเข้ม ดีไซน์โชว์เรียวแขน พร้อมรองเท้าส้นสูง ซึ่งนอกจากจะเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังได้สวมชุดดังกล่าวลงมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภาอีกด้วย ภาพดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยแบ่งความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายสนับสนุน มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นการนำแฟชั่นสมัยใหม่มาทลายกรอบความคร่ำครึ ตราบใดที่ยังสุภาพและไม่รบกวนการประชุม ฝ่ายท้วงติง ตั้งคำถามถึงระเบียบการแต่งกาย สส. ที่ต้องแต่งตามสากลนิยมหรือชุดที่ประธานสภากำหนด โดยมองว่าชุดนี้ดูลำลองเกินไปสำหรับสถานที่อันทรงเกียรติ
ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ค.) รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนที่ออกมาปกป้อง น.ส.รักชนก โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในเชิงความคิดและวัฒนธรรมองค์กรของพรรคการเมืองดังกล่าว
โดย รศ.หริรักษ์ ระบุสาระสำคัญว่า การที่มีกลุ่มคนออกมาตอบโต้ผู้ที่วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมว่าเป็นคน “จ้องจับผิด” หรือ “มองแต่เปลือกนอก” นั้น เป็นเพียงการใช้แท็กติกโจมตีกลับเพื่อให้ผู้เห็นต่างดูเป็นคนหัวโบราณและไม่ทันสมัย
“การตัดสินกันด้วยเครื่องแต่งกาย อาจหมายความว่า เนื้อในของคนเหล่านี้ ไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้มีเกียรติในฐานะเป็นผู้รับใช้ประชาชน” ข้อความส่วนหนึ่งที่ รศ.หริรักษ์ อ้างถึงว่าเป็นสไตล์การตอบโต้ของคนกลุ่มนี้
อดีตรองอธิการบดี มธ. ยังระบุต่อไปว่า ตนไม่ได้แปลกใจกับตัว สส. ที่แต่งกายลักษณะนี้เพราะเป็นสไตล์ของเจ้าตัวอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ “DNA ของพรรคการเมืองพรรคนี้” ที่เน้นการปกป้องพวกพ้องแบบไร้เงื่อนไข โดยมองว่าหากเป็นพวกเดียวกันแล้วจะทำอะไรก็ไม่ผิด ไม่มีคำว่าไม่เหมาะสม
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสุดแสบสัน รศ.หริรักษ์ ได้ตั้งโจทย์ท้าทายไปยังผู้ที่เขียนข้อความปกป้อง สส. คนดังกล่าวว่า
"หากคุณได้รับเชิญไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะกล้าแต่งตัวแบบนี้เข้าประชุมหรือไม่?"