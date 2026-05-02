ก.คลัง ยันข่าวลงทะเบียน“คนละครึ่ง พลัส” 2 พ.ค. เป็นข่าวปลอม เตือนอย่ากดลิงก์เสี่ยงเงินเกลี้ยงบัญชี

ก.คลัง เตือน ข่าวลงทะเบียน“คนละครึ่ง พลัส” วันนี้ (2 พ.ค.) เป็นข่าวปลอม 100% มิจฉาชีพฉวยโอกาสปั่นกระแสหวังดูดข้อมูลประชาชน ย้ำของจริงไม่ต้องรีบ! เตรียมพบโครงการ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ จัดเต็มทั้งคนละครึ่งเฟสใหม่และเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,000 บาท ดีเดย์มิ.ย.นี้
วันนี้ (2 พ.ค.) เพจ "กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance" ได้ออกมาโพสต์เตือนอย่าเชื่อ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง พลัส" ในวันที่ 2 พ.ค. 69 เป็นข่าวปลอม ระบุว่า "ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า *ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม* ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์ที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย"
สำหรับ ความคืบหน้าโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" ซึ่งจะมีโครงการย่อยๆ อย่าง คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ปี 2569 และ เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้เงินคนละ 4,000 บาท ซึ่งจะออกมาในเดือน มิถุนายน 2569 นี้ และเป็นมาตรการบรรเทาค่าครองชีพในยามเกิดวิกฤตพลังงาน ค่าใช้จ่ายแพงขึ้น