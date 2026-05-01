สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

สืบเนื่องมาจาก จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ ประกอบกับปัญหาน้ำมันแพง และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้น้อยลง สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับทีมอาสาสมัครฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ เล็งเห็นปัญหา จึงหาทางแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะแรงงาน พนักงาน และประชาชนทั่วไปให้ได้อิ่มแบบประหยัดถูกใจ จึงร่วมกัน จัดตั้งโครงการ “ข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก” ขึ้น ณ ร้าน โซกู้ด แอนด์กรีน เขาใหญ่ (So Good ‘n’ Green ) กม. 18 ถนนธนะรัชต์ - เขาใหญ่ ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยประเดิมเปิดร้านวันแรกในเช้าวันแรงงาน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569
นางสาว พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง “ฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ ”(ในช่วงของการแพร่ระบาด โควิด -19 ที่ผ่านมา ) เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ ประกอบกับปัญหาน้ำมันแพง และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้น้อยลง จึงได้ร่วมกับทีมทำงาน หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะแรงงาน พนักงาน ประชาชนทั่วไป ได้มีข้าวกินในราคาประหยัด คุ้มค่า และที่สำคัญได้วัตถุดิบจากท้องที่ ไม่ว่าจะเป็น ไข่ ผักสด และวัตุดิบต่าง ๆ อันเป็นเหตุผลหลัก ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของธุรกิจ โดยมีแนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ สร้างระบบนิเวศน์ ลด Food Waste ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลาย อาทิ น้ำพริกแม่ปราณี ของดีเมืองปากช่อง นมออร์แกนิก แดรี่โฮม ฯลฯ
โดยร้านเปิดวันแรก ได้รับผลตอบรับอย่างดี มีลูกค้าเข้ามาอิ่มอร่อยที่ร้านอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนในท้องที่ นักท่องเที่ยว และพนักงานของโรงแรมที่พัก มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเปิดปฐมฤกษ์ในวันแรงงาน วันนี้ เรียกได้ว่าเป็นข้าวแกงวันแรงงาน อย่างแท้จริง “
อิ่มอร่อย กับ “ข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก” ด้วยเมนูเด็ดหลายหลาย ทั้งต้มผัด แกง ทอด น้ำพริกหลากหลาย ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน โซกู้ด แอนด์กรีน เขาใหญ่ So Good ‘n’ Green เขาใหญ่ เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 14-00 น. อีกทั้งยังมีของดี ของฝาก จากตลาดแบ่งกันใช้ กาแฟสด หอมเข้ม กลมกล่อม ให้ชิมให้ช้อปกันแบบเต็มอิ่มอีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามเมนูเด็ดประจำวัน “ข้าวแกง 30 บาทรักษาทั้งโลก ได้ที่โทร. 093-9629965