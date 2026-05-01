สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สืบเนื่องมาจาก จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ ประกอบกับปัญหาน้ำมันแพง และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้น้อยลง สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับทีมอาสาสมัครฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ เล็งเห็นปัญหา จึงหาทางแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะแรงงาน พนักงาน และประชาชนทั่วไปให้ได้อิ่มแบบประหยัดถูกใจ จึงร่วมกัน จัดตั้งโครงการ “ข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก” ขึ้น ณ ร้าน โซกู้ด แอนด์กรีน เขาใหญ่ (So Good ‘n’ Green ) กม. 18 ถนนธนะรัชต์ - เขาใหญ่ ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยประเดิมเปิดร้านวันแรกในเช้าวันแรงงาน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569

นางสาว พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง “ฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ ”(ในช่วงของการแพร่ระบาด โควิด -19 ที่ผ่านมา ) เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ ประกอบกับปัญหาน้ำมันแพง และสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้น้อยลง จึงได้ร่วมกับทีมทำงาน หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะแรงงาน พนักงาน ประชาชนทั่วไป ได้มีข้าวกินในราคาประหยัด คุ้มค่า และที่สำคัญได้วัตถุดิบจากท้องที่ ไม่ว่าจะเป็น ไข่ ผักสด และวัตุดิบต่าง ๆ อันเป็นเหตุผลหลัก ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของธุรกิจ โดยมีแนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ สร้างระบบนิเวศน์ ลด Food Waste ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลาย อาทิ น้ำพริกแม่ปราณี ของดีเมืองปากช่อง นมออร์แกนิก แดรี่โฮม ฯลฯ
โดยร้านเปิดวันแรก ได้รับผลตอบรับอย่างดี มีลูกค้าเข้ามาอิ่มอร่อยที่ร้านอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนในท้องที่ นักท่องเที่ยว และพนักงานของโรงแรมที่พัก มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเปิดปฐมฤกษ์ในวันแรงงาน วันนี้ เรียกได้ว่าเป็นข้าวแกงวันแรงงาน อย่างแท้จริง “

อิ่มอร่อย กับ “ข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก” ด้วยเมนูเด็ดหลายหลาย ทั้งต้มผัด แกง ทอด น้ำพริกหลากหลาย ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน โซกู้ด แอนด์กรีน เขาใหญ่ So Good ‘n’ Green เขาใหญ่ เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 14-00 น. อีกทั้งยังมีของดี ของฝาก จากตลาดแบ่งกันใช้ กาแฟสด หอมเข้ม กลมกล่อม ให้ชิมให้ช้อปกันแบบเต็มอิ่มอีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามเมนูเด็ดประจำวัน “ข้าวแกง 30 บาทรักษาทั้งโลก ได้ที่โทร. 093-9629965














สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดโครงการข้าวแกง 30 บาท รักษาทั้งโลก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
