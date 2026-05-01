“ฮุนเซน” ยกบทความ “สุรชาติ บำรุงสุข” อ้างไม่ควรเลิก MOU44 ทำลายแนวทางทวิภาคี

“ฮุนเซน” อ้างบทความ “สุรชาติ บำรุงสุข” ค้านยกเลิก MOU44 ชี้ขัดแย้งแนวทางเจรจาทวิภาคีไทย-กัมพูชา ทำให้ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างสองประเทศกลายเป็นปัญหานานาชาติ
วันนี้(1 พ.ค.) นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ว่า ที่ผ่านมา มีนักวิชาการ นักวิเคราะห์ และนักวิจัยชาวไทยหลายคน มักหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่องพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนระหว่างกัมพูชากับไทยมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เหล่านั้นมีแนวโน้มไม่ต้องการให้มีการยกเลิก ซึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นเหล่านั้น
วันนี้ ข้าพเจ้าขอนำเสนอบทความฉบับเต็ม (แปลอย่างไม่เป็นทางการ) ของ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศไทย และขออภัยต่อ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ที่ได้นำบทความของท่านมาเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนกัมพูชาและประชาชนไทยเข้าใจประเด็น MoU นี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
“ประเทศไทยกำลังพยายามผลักดันไปสู่การยกเลิก MoU ว่าด้วยพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนที่ลงนามระหว่างกัมพูชากับไทย ซึ่งขัดแย้งอย่างชัดเจนกับสิ่งที่ฝ่ายไทยต้องการในลักษณะทวิภาคีกับกัมพูชา แล้วประเทศไทยกำลังต้องการทำให้ประเด็นพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนกับกัมพูชากลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศจริงหรือไม่?” นายฮุนเซนระบุ
ทั้งนี้ นายฮุนเซนได้โพสต์รายละเอียดเนื้อหาในบทความชื่อ “สุขกันเถอะเรา-เลิก MoU 44!” ของ ดร.สุรชาติ บํารุงสุข ที่เผยแพร่ใน มติชนสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 ซึ่งแปลเป็นภาษาเขมรแล้ว
เนื้อหาโดยสรุปของบทความดังกล่าว ดร.สุรชาติ ได้ตั้งคำถามถึงการที่รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ตัดสินใจยกเลิก MoU ว่าด้วยการอ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา หรือ MoU 2544 โดยมองว่าการยกเลิกเป็นการเอาใจกลุ่มชาตินิยม แต่สังคมไทยจะได้ความสุขจริงหรือไม่
ดร.สุรชาติระบุว่า MoU 2544 เคยถูกยกเลิกมาแล้วในปี 2552 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ไม่มีผลทางปฏิบัติ เพราะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ได้แจ้งกัมพูชาอย่างเป็นทางการ การยกเลิกจึงต้องทำตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ไม่ใช่เพียงการประกาศฝ่ายเดียว อีกทั้งเหตุผล “การเจรจาไม่คืบหน้า” ทำให้ต้องยกเลิก ก็ถูกนำมาใช้อ้างอีกครั้งในปี 2569
ดร.สุรชาติมองว่าการยกเลิกครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความตึงเครียดไทย-กัมพูชาในปี 2568 และกระแสชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นโดยกลุ่มการเมืองฝ่ายขวา ซึ่งส่งผลต่อท่าทีของรัฐบาลและฐานเสียง ขณะเดียวกัน ยังไม่ชัดว่ามีเหตุผลอื่นนอกจากการแสดงภาพผู้นำชาตินิยม
ส่วนกรณีจะหันไปใช้กฎหมายทะเล (UNCLOS) แทนนั้น ดร.สุรชาติ อ้างว่า MoU เดิมก็ยึดโยงกับ UNCLOS อยู่แล้ว การยกเลิกจึงเท่ากับยกเลิก “กรอบการเจรจา” ไม่ใช่การสร้างความได้เปรียบใหม่ และสุดท้ายก็ต้องกลับไปตั้งกรอบชั่วคราวใหม่อยู่ดี นอกจากนี้ MoU ไม่ใช่สนธิสัญญาตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ด้านน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย และไม่ได้กระทบต่อการเรียกร้องสิทธิทางทะเลของไทยที่มีอยู่แต่เดิมแต่อย่างใด
ในตอนท้าย ดร.สุรชาติ อ้างว่าการยกเลิก MoU 2544 เป็นการละทิ้งกลไกสำคัญที่คุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลของไทย และตั้งข้อกังขาว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างกรอบเจรจาใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้จริงหรือไม่ พร้อมวิจารณ์ว่าการใช้นโยบายชาตินิยมสุดโต่งอาจเหมาะกับการหาเสียง แต่ไม่เหมาะเป็นหลักในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย