"ศุภจี" อัปเดตช่วยเหลือสวนทุเรียนจันทบุรีหลังพายุถล่ม สั่งกว้านซื้อทุเรียนร่วงแปรรูปเป็นไอศกรีม-ทำปุ๋ย ระบายผลผลิตลอตแรกเกลี้ยงแล้ว

แม้เจอดราม่าแม่ค้าบุกซักกลางตลาดจนนายกฯ ต้องออกโรงป้อง แต่ 'ศุภจี' รมว.พาณิชย์ ขอโฟกัสงาน ล่าสุดสั่งระดมสรรพกำลังช่วยชาวสวนทุเรียนจันทบุรีที่อ่วมจากภัยพิบัติ กว้านซื้อทุเรียนร่วงแปรรูปเป็นไอศกรีมและปุ๋ยช่วยสร้างรายได้ทดแทน ลั่นคุมเข้มไม่ให้ทุเรียนตกเกรดปะปนในตลาด พร้อมจ่อหารือมหาดไทยเร่งจ่ายเงินเยียวยาทันที
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมสินค้า ไทยช่วยไทย ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ขณะเดียวกันมีแม่ค้าวัย 66 ปี บุกถามศุภจี ว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาทดีไหมคะ ดีตรงไหนคะ ทางรมว.พาณิชย์ ตอบกลับว่าไม่ทราบค่ะ ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจากับแม่ค้าคนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังสื่อมวลชนได้สอบถามนายอนุทินว่าจะให้กำลังใจนางศุภจี ที่ช่วงนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักหรือไม่ โดยนายอนุทิน ย้อนถาม ว่า “พี่แต๋มเหรอโดนหนัก มีแต่คนที่โดนพี่แต๋มแหละโดนหนัก เห็นแกเงียบๆ แต่เวลาที่แกออกมาโต้หงายท้องขาชี้ฟ้ากันหมด”
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (1 พ.ค.) มีรายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Suphajee Suthumpun” แสดงความห่วงใยและเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานผู้ประกอบการเข้ารับซื้อทุเรียนที่ร่วงหล่นเพื่อนำไปแปรรูปตามสภาพ ทั้งการทำไอศกรีม ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด และทำปุ๋ย ซึ่งปัจจุบันสามารถระบายผลผลิตชุดแรกได้ทั้งหมดแล้ว พร้อมกันนี้ได้วางมาตรการคัดกรองคุณภาพเพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพปะปนในตลาดเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทย ตลอดจนประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุข้อความว่า
"ขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุเมื่อวานนี้นะคะ เป็นภัยธรรมชาติอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เรากังวลมากที่สุดเรื่องหนึ่ง และเพราะเป็นเรื่องที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดมาตลอด ทำให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว
โดยหลังจากทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะสวนที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า ทุเรียนร่วงเสียหายหลายสวน จึงได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยเร็วที่สุด และได้จัดการประสานการซื้อทุเรียนประสบภัย ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่า ทุเรียนประสบภัยได้จำหน่ายหมดแล้วเรียบร้อยค่ะ ในจำนวนนี้ 80% ผู้ประกอบการซื้อไปทำไอศครีม ที่ต้องการเพียงเนื้อสัมผัส โดยไม่คำนึงถึงความอ่อนแก่ อีก 10% เป็นทุเรียนแก่ ที่นำไปทำทุเรียนกวน และอีก 10% เป็นทุเรียนสิ้นสภาพที่นำไปทำปุ๋ยค่ะ
ส่วนทุเรียนที่มีความพร้อมสามารถตัดได้ และมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งมากกว่า 30% กระทรวงพาณิชย์จะนำผู้ซื้อและผู้ประกอบการเข้าไปคัดเลือกผลผลิตจากสวน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะทุเรียนทอด เพื่อช่วยลดความเสียหาย ลดการสูญเสียของผลผลิต และช่วยให้เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตที่ได้รับผลกระทบได้บางส่วน
สำหรับทุเรียนที่ยังอยู่บนต้นและไม่ได้รับความเสียหาย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะเข้าไปดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยจะประสานนำผู้ซื้อเข้าไปรับซื้อผลผลิตโดยตรง เพื่อช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตและช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลนี้
ส่วนทุเรียนที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือแปรรูปได้ จะมีมาตรการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตเข้าไปปะปนกับทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ในตลาด เพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อทุเรียนไทย เรายังได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งหารือแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
กระทรวงพาณิชย์ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และหามาตรการรองรับผลผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้โดยเร็วที่สุดค่ะ"