"กัน จอมพลัง" เปิดความจริงอีกด้าน ปมขุดอดีตขับรถชนคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส ยันโดนปาระเบิดใส่ร้าน 4 ครั้งก่อนเกิดเหตุ

"กัน จอมพลัง" ฟาดกลับหลังโดนขุดอดีตปมขับรถชนคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส แฉหนังคนละม้วน ยันเป็นฝ่ายโดนกระทำ ทั้งโดนลูกน้องขโมยเงิน-ปาระเบิดใส่ร้านถึง 4 รอบ เผยนาทีระทึกรถลอยข้ามเลนหวิดดับ ลั่นชนะคดีได้เพราะกล้องหน้ารถ และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มาทำงานช่วยเหลือคนจนถึงทุกวันนี้
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อมีการขุดคุยเรื่องราวในอดีตของ "กัน จอมพลัง" หรือ นาย กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ อินฟลูเอนเซอร์ดัง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเคยขับรถชนคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุด วันนี้ (1 พ.ค.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้าน โดยระบุว่า “ดีเหมือนกันนะที่มันพูดเรื่องนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมคิดจะช่วยเหลือคน ผมจะเล่าต่อในสิ่งที่มันเล่าไม่หมด
วันที่เกิดเรื่องคือวันที่ผมให้โอกาสลูกน้องที่ขโมยเงินนัดคืนเงิน แต่สุดท้ายมันไม่คืนมันเอาบึ้มมาปาร้านผมแทน ลองถามว่าคนที่ถูกชนทั้ง 2 คน ใช่กลุ่มลูกน้องที่ขโมยเงินผมแล้วเอาบึ้มมาขว้างใส่ร้านบะหมี่ผมในตอนนั้นถึง 4 รอบใช่หรือไม่ แล้วหลังก่อเหตุรอบสุดท้ายขับย้อนศรหนีฝ่ากลางแยกแล้ว มาปาดหน้าอย่างกระทันหันรถผมพอดีใช่ไหม ซึ่งผมขับมาทางตรงถูกต้องไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำและไม่มีทางรู้อนาคตว่าข้างหน้าจะมาเจอใคร มาจากถนนคนละเส้นเลย อันนี้เวรกรรมจัดสรรของจริง
แล้วทำไมผมถึงชนะเพราะมีกล้องหน้ารถยืนยันเส้นทางและตอนเกิดเหตุ แถมผมเหยียบเบรกหักหลบด้วยจนรถผมชนเข้ากับแท่งแบริเออร์เต็มๆ รถลอยข้ามถนนเพชาเกษม 2 เลนไปหยุดที่หน้าบ้านชาวบ้าน แอแบคแตกหมดไม่งั้นผมตุยด้วย
หลังเกิดเหตุ ในกลุ่มก่อเหตุมีนามสกุลดังอยู่คนนึง กลุ่มพวกนี้แทนที่จะสำนึก แจ้งความหมิ่นประมาทผมและ พรบ คอม ทั้งๆที่ผมโดนสาระพัด เจ็บตัวรถพัง เงินถูกขโมย ถูกเอาบึ้มมาปาร้าน ตอนนั้นผมไม่มีรู้จักใครเลยต้องฝ่าฟันเองเอาเงิน เอาเวลาชีวิตสู้คดี เสียตังเดินทางสู้คดี สุดท้ายผมชนะสุดท้ายได้กระดาษใบเดียวคือบริสุทธิ์ อันนี้มันเทียบไม่ได้เลยผมไม่ได้ไปมีเจตนาไปทำร้ายใคร“