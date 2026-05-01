แบรนด์กาวยาแนวดังส่งทนายฟัน 'เบิร์ด วันว่างว่าง' ปมป้ายหน้าสงกรานต์ นัดพบตำรวจไซเบอร์ 5 พ.ค.

แบรนด์กาวยาแนวดังออกโรงปกป้องภาพลักษณ์ ส่งทีมกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดกับอินฟลูเอนเซอร์ 'เบิร์ด วันว่างว่าง' หลังทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์นำยาแนวไปป้ายหน้าคนเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง ล่าสุดประสานตรงถึงตำรวจไซเบอร์ (สอท.) เตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวน 5 พ.ค.
จากกรณีดรามาอินฟลูเอนเซอร์ 'เบิร์ด วันว่างว่าง' ทำคอนเทนต์นำผลิตภัณฑ์กาวยาแนวไปป้ายหน้าบุคคลอื่น ท่ามกลางบรรยากาศการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์พระประแดง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและอันตราย
ล่าสุดวันนี้ (1 พ.ค.) มีความคืบหน้าด้านการดำเนินคดี โดยมีรายงานว่า ทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กาวยาแนวที่ปรากฏในคลิป ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายเป็นตัวแทนเข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาด
โดยเบื้องต้นได้ประสานไปยัง พ.ต.ท.เชิดชัย ชั้วทอง สภ.พระประแดง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ 'เบิร์ด วันว่างว่าง' พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานโดยตรงไปยัง พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบช.สอท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ทางตัวแทนบริษัทมีกำหนดการนัดหมายเพื่อเข้าพบ รอง ผบช.สอท. และพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 4