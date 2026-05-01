ในหลวง-พระราชินี ทรงสวมเทียร่าล้อมเพชร ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ อย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 19.32 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ และบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ณ วิหารหลวง พระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
โดยในงานถวายพระกระยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดราตรียาวไหล่เดียวแบบสากล ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยผสมผ้าลูกไม้ลายขนนกปักด้วยดิ้นเงิน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการห่มสไบของ “ชุดไทยจักรพรรดิ” และทรงสวมเทียร่า
Diamond Fringe Tiara เพิ่มความสง่างามสมบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย
Diamond Fringe Tiara พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นของขวัญ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรป เป็นเทียร่าที่ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงสวมตอนงานบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 7 และตกเป็นพระราชมรดกสู่ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในรัชกาลปัจจุบัน