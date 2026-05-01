จบดรามา! ด่าลูกค้า “หน้าหมี” มอบกระเช้า-คำขอโทษจาก GM ย้ำไม่ได้อยากตำหนิ แค่อยากให้ยกระดับบริการ

จากกรณีดรามาเดือด ลูกค้ารถ EV แบรนด์ดัง นำรถเข้าศูนย์บริการใน จ.ชลบุรี แต่กล้องหน้ารถกลับบันทึกพฤติกรรมสุดแย่ของทีมช่าง จนนำไปสู่การที่บริษัทต้นสังกัดออกแถลงการณ์ไล่พนักงานออกทั้ง 5 ราย ล่าสุด (30 เม.ย.) ผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์อัปเดตสถานการณ์ ระบุว่า GM ฝ่ายบริการได้เข้าพบเพื่อขอโทษและมอบกระเช้าให้ด้วยตัวเอง ซึ่งตนได้ตอบรับคำขอโทษ พร้อมระบุจุดประสงค์หลักว่าไม่ได้ต้องการตำหนิใคร แต่ต้องการให้มาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิม
จากประเด็นดรามาร้อนแรงในโลกออนไลน์ กรณีลูกค้านำรถ EV แบรนด์ดังเข้าศูนย์บริการที่ชลบุรี และอุตส่าห์มีน้ำใจซื้อน้ำเลี้ยงทีมช่างเพราะเห็นว่าทำงานหนัก แต่พอเปิดกล้องหน้ารถสุดช็อกเจอพฤติกรรมสุดแสบ ทั้งแอบถอดสายกล้อง-พูดจาหยาบคาย-ขับรถประมาท อีกทั้งหัวเราะเยาะเย้ยในลักษณะว่า “ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าถอดออก”
ต่อมา BYD ออกแถลงการณ์ขอโทษสังคม พร้อมสั่งฟันพนักงาน 'ไล่ออกยกเซ็ต' มีผลทันที ชี้เป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้และขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทอย่างร้ายแรง ยันเตรียมยกระดับมาตรฐานผู้จำหน่ายทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Suriya Sudsanit” ผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง ระบุว่า
“จากเหตุการณ์ที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้
ทาง GM ฝ่ายบริการ ได้เดินทางเข้ามาขอโทษด้วยตัวเอง พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการชี้แจงและดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
ผมขอขอบคุณทางบริษัทและทางศูนย์บริการ ที่ให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้า รับฟังปัญหา และแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ผมต้องการตั้งแต่แรกไม่ใช่การตำหนิใคร แต่ต้องการให้มาตรฐานการบริการดีขึ้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคน
หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาดูแลและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ
ปล.รับไว้แค่คำขอโทษกับกระเช้านะครับ”