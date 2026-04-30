BYD ออกแถลงการณ์ขอโทษ ประกาศ "พ้นสภาพพนักงาน" ไล่ออกยกเซ็ต เซ่นปมพฤติกรรมฉาว

BYD ออกแถลงการณ์ขอโทษสังคม พร้อมสั่งฟัน 'ไล่ออกยกเซ็ต' มีผลทันที ชี้เป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้และขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทอย่างร้ายแรง ยันเตรียมยกระดับมาตรฐานผู้จำหน่ายทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
จากประเด็นดรามาร้อนแรงในโลกออนไลน์ กรณีลูกค้านำรถ EV แบรนด์ดังเข้าศูนย์บริการที่ชลบุรี และอุตส่าห์มีน้ำใจซื้อน้ำเลี้ยงทีมช่างเพราะเห็นว่าทำงานหนัก แต่พอเปิดกล้องหน้ารถสุดช็อกเจอพฤติกรรมสุดแสบ ทั้งแอบถอดสายกล้อง-พูดจาหยาบคาย-ขับรถประมาท อีกทั้งหัวเราะเยาะเย้ยในลักษณะว่า “ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าถอดออก”
ล่าสุด วันนี้ (30 เม.ย.) เพจ ”BYD RÊVER Thailand" ได้ทำหนังสือออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวทึ่เกิดขึ้น ระบุว่า “บริษัทฯ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ ยึดถือ
จากการตรวจสอบร่วมกับผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าบุคคลในเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นพนักงานของผู้จำหน่าย และผู้จำหน่ายได้ดำเนินการยุติการจ้างพนักงาน และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพ้นสภาพโดยมีผลทันที
แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในระดับผู้จำหน่าย บริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ และได้เร่งกำกับติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อผู้จำหน่ายรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและยกระดับการกำกับดูแลเครือข่ายผู้จำหน่าย รวมถึงมาตรฐานการให้บริการและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ และขออภัยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและสาธารณชน”