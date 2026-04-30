ฮือฮา! สัตว์ป่าคุ้มครองหาดูยาก "หมาไม้" โผล่อวดโฉมที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย

ไวรัลความน่ารัก เปิดตัว “หมาไม้” นักล่าแห่งพงไพร สีเหลืองสดสะดุดตา หาชมยากในธรรมชาติ ชวนคนรักสัตว์แวะชมใกล้ชิดที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี
วันนี้ (30 เม.ย.) กลายเป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก "สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย" ได้เผยแพร่ภาพความน่ารักของ "หมาไม้" (Yellow-throated Marten) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่มีลักษณะโดดเด่นและหาชมได้ยากในธรรมชาติ
โดยทำความรู้จัก "หมาไม้" นักล่าแห่งพงไพร หมาไม้ เป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับเพียงพอนและนาก มีรูปร่างปราดเปรียว คล้ายกับพญากระรอกดำ แต่มีจุดเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนคือ ช่วงลำคอและหน้าอก มีสีเหลืองสดใสตัดกับส่วนอื่น ส่วนหัวและหาง มีสีดำเข้ม เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ทั้งนี้ ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายระบุว่า หมาไม้เป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูง มักออกหากินทั้งบนดินและบนต้นไม้ สำหรับใครที่อยากสัมผัสความน่ารักและเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ชนิดนี้อย่างใกล้ชิด ทางสถานีฯ ได้โพสต์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์ฯ จังหวัดเพชรบุรี
"สามารถแวะมาเยี่ยมชมหมาไม้ได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายได้เลยครับ" ข้อความจากผู้เขียนโพสต์ระบุ
พิกัด สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี