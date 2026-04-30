635 คนไทยกลับถึงด่านคลองลึกแล้ว หลังเขมรยึกยักนัดเช้าส่งตัวบ่าย แถมห้ามไทยพา AOT เข้าพื้นที่

กัมพูชาส่ง 635 คนไทยกลับถึงด่านคลองลึกแล้ว เข้าคัดกรอง “สแกมเมอร์” หลังเขมรยึกยัก นัดเช้าส่งตัวบ่าย ต้องรอกว่า 7 ชม.ครึ่ง อ้างไม่มีรถบัส พร้อมปฎิเสธคณะ AOT เข้าพื้นที่
วันที่ 30 เม.ย.ที่ด่านพรมแดนคลองลึกอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 16.30 น.กัมพูชาส่งตัวคนชาวไทยจำนวน 635 คน ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ หรือ สแกมเมอร์ เพื่อกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย ภายใต้กรอบพิธีการทางการทูตทหาร ซึ่งเป็นการร่วมงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคนไทยที่ทางกัมพูชาส่งตัวกลับมาทั้งสิ้น 635 คน แยกเป็นผู้ที่มีหนังสือเดินทางจำนวน 592 คน ส่วนที่เหลือเป็นการนำพาสปอร์ตไปต่อวีซา โดยทั้งหมดนี้คือ คนไทยที่ทำงานในตึกเดียวกัน ชื่อตึก F ที่อยู่ตรงข้ามตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นตึกแฝด มีทั้งหมด 13 ชั้น
โดยขั้นตอนภายหลังได้มีการส่งมอบตัวแล้ว คนไทยทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อ เพื่อตรวจสอบว่า ใครถูกหลอกไปทำงาน และใครเต็มใจไปทำงานหลอกลวงคนไทย รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่า มีคดีติดตัวหรือไม่ ซึ่งทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างละเอียด และจะต้องตอบคำถามเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 - 80 คำถาม
ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับถ้อยแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ของทั้ง 2 ประเทศ ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การหลอกลวงทางออนไลน์ และการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของทั้งสองประเทศ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทย ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ พม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทหาร จำนวนมากต่างนั่งเฝ้ารอประจำจุดต่าง ๆ บริเวณด่านพรมแดนคลองลึก จ.สระแก้ว เพื่อรอคัดกรองตามกระบวนการตรวจสอบ NRM ซึ่งฝ่ายกัมพูชาอ้าง เหตุผลในการล่าช้าว่า เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการจับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์เป็นจำนวนมาก จึงได้นำรถบัสจำนวนหลายคัน นำคนจีนไปส่งที่เมืองเสียมราฐ ทำให้ไม่มีรถบัสเพียงพอ มาขนส่งคนไทย จึงได้ประสานขอเสริมรถบัสจาก จ. บันเตียเมียนเจย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาปอยเปต
จนถึงช่วงบ่ายรถบัสมินิบัสสีเขียว จำนวนหลายคัน ได้นำคนไทยมาถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดน ฝั่งกัมพูชา ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเมืองฝั่งกัมพูชา และในเวลา 16.30 น.ประตูด่านทั้ง 2 ประเทศได้เปิดออก เพื่อนำส่งตัวคนไทย จนสามารถเดินข้ามด่านมาได้ในเวลา 16.38 น.
โดยมี พล.ต.ท.ซอม วัน วี เรี๊ย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา เดินนำ ได้เดินทางเข้ามาทักทายกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย พร้อมกับจับมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
จากนั้น พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า ขอให้ส่งตัวคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์กลับมาเพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ทางฝั่งกัมพูชายังได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยด้วยว่า ไม่ให้นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT เข้ามาพื้นที่ เพื่อสังเกตการณ์ในวันนี้ หลังช่วงเช้าวันนี้ฝ่ายกัมพูชา เห็นคณะ AOT เดินทางมาหน้าด่าน จึงได้มีการประสานงานมา เพื่อขอความร่วมมือ ซึ่งครั้งนี้เป็นคนไทยล็อตที่ 2 ที่เดินทางกลับมา หลังจากมีคนไทยล็อตแรก เดินทางกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่กัมพูชา ได้ขอความร่วมมือฝ่ายไทย ไม่ให้มีสื่อมวลชน เข้ามารายงานข่าวในการส่งตัวล็อตแรก
อย่างไรก็ตามการประวิงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมองว่า เป็นเรื่องปกติของฝ่ายกัมพูชา ที่ชอบกระทำการลักษณะนี้ทุกครั้ง