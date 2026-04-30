จิตใจทำด้วยอะไร? เจ้าหน้าที่กู้ “กับดักตะปู” ซ่อนกลางป่าอช.เขาแหลม เร่งล่าตัวคนผิดมาลงโทษ

อดีต ผอ.สำนักอุทยานฯ โพสต์ภาพสุดสลด เจ้าหน้าที่บุกตรวจสอบป่าโปตาน่า อช.เขาแหลม พบกับดักตะปูขนาด 4 นิ้ว จำนวน 11 ชิ้น ซุกซ่อนใต้ใบไม้หวังผลทำลายล้างสัตว์ป่า ด้านเจ้าหน้าที่รุดเก็บกู้พร้อมยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด วอนประชาชนแจ้งเบาะแสสายด่วน 1362 ก่อนเกิดความสูญเสีย
วันนี้ (30 เม.ย.) เพจ “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร”อดีตผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ "กับดักตะปู" ภายในป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานว่า “เจ้าหน้าที่ สปป.1 (ภาคกลาง) ร่วมกับอช.เขาแหลม จ.กาญจนบุรี บุกเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าโปตาน่า หลังได้รับแจ้งเหตุสลดใจจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ชะแล ว่ามีคนนำอุปกรณ์อันตรายมาดักทำร้ายช้างป่า!
ตรวจสอบ บริเวณใกล้ศาลเจ้าป่าโปตาน่า พบ "กับดักสุดโหด" เป็นไม้ไผ่แผ่นสี่เหลี่ยม ตอกด้วยตะปูขนาด 4 นิ้ว แหลมคม จำนวน 11 ชิ้น วางกระจายซ่อนไว้หวังให้ช้างเหยียบ
จินตนาการดู ช้างป่าตัวโตๆ ที่เดินหากินตามธรรมชาติ หากต้องเหยียบลงบนตะปู 4 นิ้วที่แหลมคมขนาดนี้ จะเจ็บปวดทรมานแค่ไหน? บาดแผลอาจติดเชื้อ ลุกลาม จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ของกลางทั้งหมด และเร่งสืบหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายป่าไม้อย่างถึงที่สุด เพราะการกระทำนี้ถือเป็นเจตนาทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตอุทยานฯ
ป่าคือบ้านของสัตว์!! การเอาของแหลมคมไปวางดักไว้แบบนี้ ไม่ใช่แค่ผิดกฎหมาย แต่มันคือการทำลายความสมดุลและความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา หากใครพบเห็นสิ่งผิดปกติในป่า แจ้งสายด่วน 1362 ทันที อย่าปล่อยให้สัตว์ป่าต้องรับกรรมจากการกระทำของคนชั่วครับ”