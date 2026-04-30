หลักฐานมัด! ลูกค้าแฉพฤติกรรมช่างศูนย์รถไฟฟ้า แบรนด์ดังหัวเราะเย้ยแอบถอดกล้อง-ด่าหยาบ

ลูกค้าสุดช้ำนำรถเข้าศูนย์แบรนด์ดังที่ชลบุรี อุตส่าห์มีน้ำใจซื้อน้ำเลี้ยงทีมช่างเพราะเห็นว่าทำงานหนัก แต่พอเปิดกล้องดูแทบช็อก เจอพฤติกรรมสุดแสบ ทั้งแอบถอดสายกล้อง-พูดจาเหยียดหยาม-ขับรถประมาท ซ้ำร้ายโพสต์เตือนภัยในกลุ่มกลับโดนลบ
วันนี้ (30 เม.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ หลังนำรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังเข้าศูนย์บริการในจังหวัดชลบุรี แต่กลับเจอเรื่องสุดช็อกจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถ พบพนักงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขณะนำรถออกไป Test Drive โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ และสบถคำหยาบคาย
นอกจากนี้ ด้านช่างยังแอบถอดสายกล้องหน้ารถและกล้องในห้องโดยสารออกทั้งหมด พร้อมพูดคุยหัวเราะเยาะเย้ยในลักษณะว่า “ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าถอดออก”
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ขอแชร์ประสบการณ์จากการนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะและตรวจสอบเสียงดังจากช่วงล่างที่ศูนย์บริการ .... แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
หลังจากเข้ารับบริการเสร็จและรับรถกลับบ้าน ขับรถออกจากศูนย์มาแล้วประมาณกว่า 100 กิโลเมตร ผ่านไปครึ่งวันจึงสังเกตพบว่า กล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องบันทึกภายในห้องโดยสารถูกถอดสายไฟออกทั้งหมด ทำให้ในช่วงเวลาที่ขับรถหลังออกจากศูนย์ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น กล้องที่ติดตั้งไว้จะไม่สามารถใช้งานได้เลย
เมื่อทราบว่ากล้องถูกถอดออก จึงย้อนตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนหน้าเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมจึงมีการถอดอุปกรณ์ดังกล่าว และพบเหตุการณ์จากภาพบันทึกดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1
พบว่าพนักงานได้ทำการถอดกล้องของลูกค้าออก พร้อมมีพฤติกรรมหัวเราะและพูดในลักษณะว่าลูกค้าไม่ทราบว่ากล้องถูกถอดออก
เหตุการณ์ที่ 2
เจ้าหน้าที่นำรถออกไปทดลองขับ โดยระหว่างการทดลองขับมีการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับขี่ และไม่มีความตั้งใจฟังเสียงเพื่อหาสาเหตุของปัญหาอย่างเหมาะสม จนไม่สามารถหาสาเหตุของเสียงได้ในช่วงแรก
เหตุการณ์ที่ 3
อีกทั้งยังมีการสบถคำหยาบภายในรถ รวมถึงมีคำพูดว่า “หน้า....” คำว่า"มัน"ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งใดหรือบุคคลใด
จากข้อมูลที่ตรวจสอบ พบว่ารถถูกนำออกไปทดลองขับทั้งหมด 4 รอบ และสามารถพบสาเหตุของเสียงได้ในรอบที่ 4 ซึ่งเป็นรอบที่เจ้าของรถได้นั่งไปด้วย
ที่ผ่านมา รถคันนี้ออกรถและเข้ารับบริการเช็คระยะที่ศูนย์แห่งนี้มาโดยตลอด ก่อนกลับในวันดังกล่าวยังเห็นว่าทีมช่างทำงานอย่างหนักเพื่อหาสาเหตุของเสียง จึงได้สั่งน้ำโค้กและน้ำแข็งมาเลี้ยงทีมงานด้วยความตั้งใจและความเชื่อมั่นในการบริการ แต่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์จากคลิปดังกล่าว ทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก
จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทางศูนย์บริการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงแนวทางการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป
ปล.คลิปวีดีโอบางส่วนเท่านั้น
ปล.โพสต์หน้าเพจตัวเองเนื่องจากโพสต์ในกลุ่ม .... แล้วโดนปิดความคิดเห็นและลบคลิป”