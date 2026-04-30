ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันนี้ 30 เม.ย. 69 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง ข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2569
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ ๑๖ กุสตาฟแห่งสวีเดน
กรุงสตอกโฮล์ม
ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๘๐ พรรษาของฝ่าพระบาทในวันนี้ หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อร่วมกับประชาชน ชาวสวีเดนในการเฉลิมฉลองวาระอันน่ายินดียิ่งนี้ ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันและพระราชินี ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ และในโอกาสนี้ขออำนวยพรเพื่อความสงบสุข ความก้าวหน้า และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวสวีเดน
“ขอให้ราชอาณาจักรสวีเดนเจริญรุ่งเรืองสืบไป ภายใต้รัชสมัยอันรุ่งโรจน์ของฝ่าพระบาท”
ประเทศไทยภาคภูมิใจเป็นที่ยิ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองราชอาณาจักร ที่ได้ดำเนินมายาวนานกว่าศตวรรษจากการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนและความร่วมมืออันราบรื่น กอปรกับไมตรีจิตและความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองยังเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสายสัมพันธ์อันพิเศษดังกล่าว หม่อมฉันจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ราชอาณาจักรของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการหลากหลายด้านระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว