เปิดคอนเนกชันลึก "จุฬางกูร-จึงรุ่งเรืองกิจ" จิ๊กซอว์ปริศนา "หลานผู้ใหญ่" โยงอธิบดีฝนหลวงลาออก

วงการข้าราชการระส่ำหนัก! หลัง "ราเชน ศิลปะรายะ" อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ยอมหักไม่ยอมงอ ยื่นลาออกจากราชการ ปฏิเสธการก้มหัวให้กลุ่มอำนาจมืด แฉยับมีขบวนการพยายามแทรกแซงการทำงาน ล็อบบี้งบซ่อมบำรุงอากาศยานโดยอ้างชื่อผู้ใหญ่ในรัฐบาล สังคมตั้งข้อสังเกตหนักเจาะลึกความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองใหญ่กับเครือญาติผู้บริหารสายการบินระดับประเทศ
วงการข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ สะเทือน! นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการ หลังมีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทิ้งทวนเปิดโปงเบื้องลึกขบวนการล็อบบี้งบประมาณ โยงใยนักการเมืองระดับบิ๊กและผู้บริหารสายการบินชื่อดัง
นายราเชน ได้เปิดใจผ่านรายการ "เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์" ระบุชัดเจนว่าก่อนที่จะมีคำสั่งย้าย มีกลุ่มบุคคลพยายามติดต่อขอเข้าพบหลายครั้ง โดยมีพฤติการณ์ที่น่าจับตา มีการอ้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในรัฐบาล และยกระดับการแอบอ้างว่าเป็น "หลานของผู้ใหญ่"
มีการระบุถึงซีอีโอสายการบินที่มีชื่อเป็นสัตว์บินได้ (อยู่บนอากาศ) และมีนามสกุลขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ "จ"
เป้าหมายของการขอนัดพบคือการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับ "งานซ่อมบำรุงอากาศยาน" ของกรมฝนหลวงฯ
อย่างไรก็ตาม นายราเชนยืนยันว่าตนปฏิเสธการเข้าพบทุกครั้ง เนื่องจากติดภารกิจราชการสำคัญ ทั้งการแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษที่ จ.เชียงใหม่ และภารกิจร่วมกับนายวัชระพล ขาวขำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นมิจฉาชีพหรือไม่
นอกจากประเด็นการซ่อมเครื่องบินแล้ว นายราเชนยังเปิดเผยข้อมูลสุดอึ้งว่า ในช่วงต้นเดือนเมษายน มีสายลึกลับโทรศัพท์มาสั่งการให้ตนนำ "คำของบประมาณประจำปี 2570" ไปนำเสนอต่อผู้ใหญ่ของพรรคการเมือง ณ อาคารแห่งหนึ่งย่านถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับที่หน่วยงานอื่นโดนเรียกเข้าไปพบเช่นกัน
"ผมเป็นข้าราชการมืออาชีพ คนทำงาน อยู่ไม่ได้ก็ลาออก... เดิมผมตั้งใจจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 7 สิงหาคมนี้เมื่อครบ 60 ปี แต่เพื่อให้ผู้บริหารสามารถหาคนมาทำงานแทนได้ จึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้า คาดว่าจะมีผลในเดือนมิถุนายนนี้" นายราเชน ศิลปะรายะ กล่าวทิ้งท้าย
จากคำใบ้ปริศนาของอธิบดีกรมฝนหลวงฯ สังคมและสื่อมวลชนต่างจับจ้องไปที่ความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการเมือง โดยเฉพาะตระกูล "จุฬางกูร" และ "จึงรุ่งเรืองกิจ" ซึ่งมีรากฐานมาจากต้นตระกูลเดียวกันคือ "ฮั้งฮ้อ แซ่จึง"
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ผู้ก่อตั้ง Summit Group และผู้ถือหุ้นใหญ่สายการบินนกแอร์) เป็นพี่ชายแท้ๆ ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นักการเมืองชื่อดัง
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร บุตรชายของนายสรรเสริญ มีศักดิ์เป็น "หลาน" ของนายสุริยะ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สายการบินนกแอร์มาอย่างยาวนานถึง 6 ปี ก่อนจะขยับไปรับตำแหน่ง "ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ" เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปในปี 2566 นายวุฒิภูมิ เคยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการลงทุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ในประเทศไทย โดยตั้งงบลงทุนไว้สูงถึง 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งบริษัทใหม่แยกออกจากแผนฟื้นฟูกิจการของนกแอร์
ท่ามกลางกระแสข่าวร้อนแรง แม้จะยังไม่มีการระบุชื่ออย่างเป็นทางการว่า "หลานผู้ใหญ่" ที่พยายามวิ่งเต้นของบซ่อมเครื่องบินจากกรมฝนหลวงฯ เป็นใคร แต่จิ๊กซอว์ทางธุรกิจการบินระดับประเทศที่มีอยู่เพียงไม่กี่เจ้า ทำให้สปอตไลต์ทางการเมืองสาดส่องไปที่เครือข่ายธุรกิจตระกูลดังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้