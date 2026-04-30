เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09.40 น.(เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า และทอดพระการขับร้องประสานเสียงถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดนณ วิหารหลวง พระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสง่างามสมพระบรมราชินี ในชุดฉลองพระองค์ไทยบรมพิมาน ซึ่งเป็นในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ โดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมาน ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิง หรือยกทองทั้งตัวก็ได้ตัดติดกันกับตัวเสื้อ หรือเป็นเสื้อคนละท่อนก็ได้ซิ่นจีบหน้ามีชายพก ยาวจรดข้อเท้า ใช่เข็มขัดไทยคาดเสื้อคอกลม ขอบตั้ง ผ่าด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แขนยาว ใช้สำหรับงานพิธีตอนค่ำ เหมาะสำหรับงานพิธีเต็มยศและครึ่งยศ
โดยการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เป็นการเสด็จพระราชดำเนิน ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน