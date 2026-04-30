เดือดจัด! "เสือ ดุสิต" ปรี๊ดแตก ท้าเดี่ยว "กัน จอมพลัง" 1-1 ลั่นต่อให้ใช้มือซ้ายข้างเดียว สวนกลับปมแฉยับรุมคนแก่

กลายเป็นศึกเกาเหลาชามโตที่สังคมต้องจับตา เมื่อ "เสือ ดุสิต" ประกาศท้าชน "กัน จอมพลัง" ขอเคลียร์ใจบนสังเวียนแบบตัวต่อตัว ไม่เกี่ยงน้ำหนัก สวนกลับประเด็นถูกขุดวีรกรรมฉาวในอดีตและปมธุรกิจสีเทา พร้อมลั่นท้าทายให้มาเจอกัน
กลายเป็นประเด็นร้อนระอุบนโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตต่างจับตามอง เมื่อล่าสุดวันนี้ (30 เม.ย.) "เสือ ดุสิต" ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊ก โพสต์ท้าชน "กัน จอมพลัง" แบบตัวต่อตัวบนสังเวียน พร้อมลั่นจะต่อให้ใช้มือซ้ายเพียงข้างเดียว หลังจากถูกอีกฝ่ายออกมาแฉยับถึงวีรกรรมในอดีต
มหากาพย์ความเดือดนี้สืบเนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้ เสือ ดุสิต ได้โพสต์ข้อความในเชิงแขวะอดีตคนขายบะหมี่ที่วางมาดใหญ่โต พร้อมอวดอ้างประวัติการปล้นบ่อนของตนเอง ซึ่งงานนี้ กัน จอมพลัง ไม่อยู่เฉย ออกโรงฟาดกลับอย่างดุเดือด โดยขุดวีรกรรมของเสือ ดุสิต ที่เคยรุมทำร้ายคนแก่จนบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่แทงทะลุปอด พร้อมกับงัดสลิปการโอนเงินบริจาคออกมาโชว์เพื่อยืนยันความโปร่งใส ลั่นวาจาท้าทายว่า "เงินกูสุจริต มึงกราบเท้ากูเปล่า?" แถมยังทิ้งระเบิดลูกใหญ่ จี้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปมธุรกิจหวยเถื่อนย่านบางแสนอีกด้วย
ความบาดหมางดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต ทนไม่ไหว ออกมาโพสต์ข้อความท้าทายกลับไปยัง กัน จอมพลัง เพื่อขอเคลียร์ใจแบบลูกผู้ชาย โดยระบุข้อความว่า
"พูดจังรุมคนแก่ 3-1 มึงกับกู 1-1 ไหม น้ำหนักไม่เกี่ยง ไม่ต้องซ้อมใส่กันเลย ว่าไงจ่ะพ่อหนุ่มกสิกร #นักบุญทุนfc"
นอกจากนี้ เสือ ดุสิต ยังได้โพสต์ข้อความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า
"พูดไม่เลิกกูรุมคนแก่ เนี้ยกูแก่กว่ามึงอีก ต่อให้ด้วยใช้มือซ้ายข้างเดียว กล้าอะป่าวไอน้องรัก รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริง #ท้ายกสิกรดิว่ะ #นักบุญทุนfc"
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์และแชร์กันอย่างล้นหลาม โดยต้องจับตารอดูกันต่อไปว่า ทางฝั่งของ "กัน จอมพลัง" จะออกมาเคลื่อนไหวหรือตอบโต้คำท้าทายเปิดศึกบนสังเวียนครั้งนี้อย่างไร