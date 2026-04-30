"หมอเหรียญทอง" ประกาศคืนกำไรช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากจน เบิกค่ารถ-อยู่หอพักฟรี ลั่นอย่าสรรเสริญ "ไม่ใช่เงินส่วนตัวผม

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศนโยบาย "คืนกำไร" ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากจน เปิดให้เบิกค่าตั๋วรถโดยสารเดินทางมารักษา พร้อมจัดเตรียม "หอพักคนยาก" ให้อยู่ฟรีระหว่างรอฉายแสง เจ้าตัวลั่นไม่อยากให้สรรเสริญ เพราะเงินที่นำมาช่วยไม่ใช่เงินส่วนตัว แต่คือสิทธิและเงินภาษีของประชาชน ย้ำผู้ป่วยใช้สิทธิรักษาฟรีได้โดยไม่มีการร่วมจ่าย
วันนี้ (30 เม.ย.) พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการและเจ้าของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความ ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากจนของ รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยผู้ป่วยสามารถสำรองจ่ายค่าโดยสารรถประจำทางหรือรถไฟมาก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ที่ศูนย์โรคมะเร็ง ซึ่งงบประมาณส่วนนี้เป็นการคืนกำไรจากการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยต่างจังหวัดเข้าถึงโอกาสทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีบริการ "หอพักคนยาก" ของมูลนิธิ มวรร ให้พักฟรีใกล้โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการฉายแสงหรือใส่แร่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ “หมอเหรียญทอง” ได้ระบุข้อความว่า
“ผมโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากจนว่า ขอให้กัดฟันพึ่งตนเอง สำรองค่ารถโดยสาร หรือค่ารถไฟ เพื่อเดินทางมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะ แล้วนำหลักฐานค่ารถโดยสาร หรือค่ารถไฟ มารับเงินค่าเดินทางได้จากศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ
ผมขอพูดตรงๆว่า ค่ารถโดยสาร หรือค่ารถไฟ ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะจ่ายคืนให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้น ไม่ได้มาจากไหนหรอกนะครับ แต่มาจากกำไรที่เรารักษาผู้ป่วยมะเร็ง เราจึงนำมาคืนค่ารถโดยสาร หรือค่ารถไฟที่ผมขอให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากจนกัดฟันพึ่งตนเอง สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน
มันคือการคืนกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งจากต่างจังหวัดที่ยากจนได้มีโอกาสเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นอย่าไปสรรเสริญผมมาก ผมละอายใจครับ ผมไม่ได้ดีเลิศอะไรอย่างนั้นหรอก ...แค่ทำมาหากินกับผู้ป่วยมะเร็งตามสมควรเพื่อการเข้าถึงแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากจนเท่านั้นเอง แล้วเงินที่ได้มานั้นก็เป็นเงินภาษีของประชาชนด้วยนะครับ ไม่ใช่เงินส่วนตัวของผมโว้ย!
ส่วนหอพักฟรี ก็เป็นห้องพักคนยาก ติดพัดลม ไม่สดวกสบาย เหมาะกับคนยากจนที่ไม่มีทางเลือก เอาแค่ให้มีที่พักใกล้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะได้เดินมาฉายแสง-ใส่แร่ทุกวันจนครบตามแผนการรักษาของหมอ ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าให้ยากลำบากเท่านั้น
'หอพักคนยาก' ก็เป็นของ มูลนิธิ มวรร ไม่ใช่ของผม เรากำลังเพิ่มจำนวนห้องให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเร็วๆนี้ ขอเน้นย้ำว่าเป็นห้องพักสำหรับคนยากนะครับ ไม่สดวกสบาย เอาแค่มีที่พักใกล้ รพ.ได้อยู่ฟรี แล้วท่านก็หาข้าวกินกันเองก็แล้วกัน ... ห้ามสูบบุหรี่ดื่มสุรา หรือแสดงพฤติกรรมไร้มารยาทสังคมอย่างเด็ดขาดนะครับ เพราะมีผู้ป่วยมะเร็งและญาติห้องอื่นๆข้างเคียงด้วย ขอให้อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยปลอดภัยเพื่อตัวท่านเอง-ญาติ และส่วนรวมครับ
กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าให้เรียบร้อยเสียก่อน อย่าเพิ่งเดินทางนะครับ โทร. 02-574-5000 ต่อ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ เราให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกวัน ไม่มีวันหยุด
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
30 เม.ย.69 เวลา 9.54 น.
หมายเหตุ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่รักษาผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากในอันดับต้นๆของประเทศ รักษาทุกวัน ไม่มีวันหยุด ท่านสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล ไม่ต้องร่วมจ่าย“