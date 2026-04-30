ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมดนตรีไทย “โอม ปัณฑพล” เปิดตัว ‘ครึ่งเก้า GROUP’ ด้วยหลักการ “ศิลปินกับค่ายเพลงคือหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน” ภายใต้ 4 ค่ายในเครือ BRIDGE, 9Arkkhan, MACHg และ Ennead

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ ครึ่งเก้า GROUP ภายใต้การบริหารของ “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” กับก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมดนตรี ในงาน ครึ่งเก้า GROUP “INTO THE OTHER HALF” Press Conference & Free Concert เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM โดยก่อนหน้านี้ ครึ่งเก้า GROUP ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 8 ปี พร้อมสร้างผลงานด้านการบริหารจัดการศิลปิน และการจัดอีเวนท์คอนเสิร์ตมากมาย อาทิ GeneLabCon, We are Only Monday Concert, The Darkest Romance “ทัศนศึกษา”, Three Man Down Basic Tour, It’s Gonna Be Tilly Birds, Taitosmith “กูฟังเพลงไท”, COCKTAIL 77 Ever Tour และล่าสุด Little Size Concert คนเล็กทะยานฟ้า
ภายในงาน “โอม-ปัณฑพล ประสารราชกิจ” ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของค่ายเพลงในยุคปัจจุบัน ผ่านคำถามสำคัญว่า “ค่ายเพลงยังจำเป็นหรือไม่?” ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล ที่ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงาน และเติบโตได้ด้วยตนเองมากขึ้น ส่งผลให้บทบาทของค่ายเพลงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไป
“ครึ่งเก้า GROUP” เล็งเห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางการทำงานในอนาคต จึงดำเนินงานบนแนวคิดที่ว่า ค่ายเพลงและศิลปินคือ “หุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน” ทำงานร่วมกันในฐานะผู้สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ผลงานยังคงเป็นสิทธิ์ของศิลปินอย่างสมบูรณ์ ขณะที่ค่ายทำหน้าที่เป็นกลไกเบื้องหลัง วางระบบและเสริมศักยภาพเพื่อผลักดันศิลปินไปให้ถึงจุดสูงสุด ภายใต้ปรัชญาที่เชื่อว่าศิลปินที่มีแนวทางแตกต่างกัน ควรได้รับวิถีของการบริการ และการบริหารที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวตน แนวทางและศักยภาพของศิลปินแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ศิลปินพัฒนาไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง โดย “ครึ่งเก้า GROUP” ได้ประกาศเปิดตัว 4 ค่ายเพลง อย่างเป็นทางการ คือค่าย BRIDGE, 9Arkkhan, MACHg และ Ennead
MACHg (มักจี) ค่ายเพลงไทยน้องใหม่ที่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย นำทีมบริหารโดย “ก้อง ห้วยไร่” และ “แบงค์ รัฐวิชญ์” ภายใต้นิยามใหม่ของค่ายเพลงลูกทุ่งและเพลงไทย สร้างพื้นที่เปิดกว้างให้กับดนตรีหลากหลายแนว เพื่อพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดเพลงไทย โดยค่าย MACHg ประกอบไปด้วย 7 ศิลปิน อาทิ ก้อง ห้วยไร่, ใหม่ พัชรี พร้อมด้วยศิลปินจาก MACHg Audition ได้แก่ หนุ่ม ใจแสน, ชาชม เสาวคนธ์, วิว วัลนิกา และศิลปินใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเติมสีสันให้กับค่ายอย่าง กอกี้ กวิสรา และ ปราง ปรางทิพย์
9 Arkkhan (เก้า อัคคัญญ์) ค่ายเพลงทางเลือกที่มุ่งเน้นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งมีเอกลักษณ์ และตัวตนทางดนตรีที่โดดเด่นเฉพาะตัว ภายใต้แนวคิดการเปิดพื้นที่ให้กับงานเพลงนอกกระแสและความหลากหลายทางศิลปะ ก่อตั้งโดย “จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี” โดยมี 8 ศิลปินภายใต้สังกัดได้แก่ Little John, manutsawee, สามานย์, วิจิตรชน, มาณพ, Gandharva, PINKIE และศิลปินใหม่ที่แฟนเพลงคุ้นหน้าคร่าตากันเป็นอย่างดีที่เข้ามาเป็นพี่ใหญ่สุดของค่ายอย่าง วง TaitosmitH (ไททศมิตร)
Ennead (เอนนีด) ค่ายเพลงที่เกิดจากการผนึกกำลังของทีมงานคุณภาพจากทั้งวงการดนตรีและโปรดักชันซีรีส์–ภาพยนตร์ นำโดย โอม ปัณฑพล และปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารจาก BeOnCloud บริษัทผู้ผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ชื่อดัง โดยค่าย Ennead มีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาศิลปินยุคใหม่ให้ก้าวข้ามขอบเขตของการเป็นเพียงนักร้อง แต่สามารถต่อยอดสู่บทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างหลากหลายและครบวงจร ทั้งนี้ ศิลปินจากรายการ True Academy Fantasia 2026 จะได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Ennead เพื่อเข้าสู่เส้นทางการทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ
และไฮไลท์ที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือการเปิดตัวค่ายใหม่ล่าสุด พร้อมไลน์อัพศิลปินที่สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากกับค่าย BRIDGE (บริดจ์) พื้นที่แห่งการบ่มเพาะและผลักดันศิลปินให้ก้าวข้ามทุกกรอบของเสียงดนตรี สู่การสรรค์สร้างผลงานที่ทรงพลัง และเข้าถึงหัวใจของผู้ฟังหมู่มากในวงกว้าง ด้วยศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด ภายใต้การดูแลของ “โอม ปัณฑพล” มี 19 ศิลปิน ได้แก่ Three Man Down, Tilly Birds, Flure, The Darkest Romance, AYLA’s, ASIA7, Jigsaw Story, Hard Boy, ADORA, NINEOKMAI, QEETHA, fit aroon, Par-T, Famoso, M DAOSAI, ossey, AYEJAY, Dena Euprasert และ miller
ซึ่งนอกจากการแถลงข่าวแล้ว แฟนเพลงผู้โชคดีกว่า 6,000 คน ยังได้ร่วมชมคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินภายใต้การดูแลของ ครึ่งเก้า GROUP ที่ขนเซอร์ไพรส์และความตื่นตาตื่นใจมาให้กับแฟนเพลงเพียบไม่ว่าจะเป็น TaitosmitH, Three Man Down, ก้อง ห้วยไร่, Little John, Tilly Birds, The Darkest Romance, manutsawee, Jigsaw Story และอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนเพลงทั้งฮอลล์ช็อกไปตาม ๆ กัน คือการปรากฏตัวของวง Flure ที่ขึ้นเวทีพร้อมโชว์สุดมันส์ เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่ม พร้อมด้วยศิลปินใหม่ที่เปิดตัวในงานเป็นครั้งแรก อาทิ miller, NINEOKMAI, กอกี้ กวิสรา, AYLA’s, ASIA7, หนุ่ม ใจแสน, ชาชม เสาวคนธ์ และ วิว วัลนิกา
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมดนตรีไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างธุรกิจเพลงในยุคใหม่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นและการขยายตัวของ “ครึ่งเก้า GROUP” ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในฐานะระบบสนับสนุนศิลปินรูปแบบใหม่ บริษัทที่บริหารศิลปินและธุรกิจบันเทิงโดยมุ่งให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหารและพัฒนาศิลปิน ไปจนถึงการเป็นผู้ลงทุน และจัดคอนเสิร์ต อีเวนต์ รวมถึงงานด้านบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากทิศทางดังกล่าว ทำให้ “ครึ่งเก้า GROUP” กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง และอาจก้าวขึ้นเป็นความหวังใหม่ของศิลปินและอุตสาหกรรมดนตรีไทยในอนาคต ด้วยระบบการทำงานที่ครบวงจรและมุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว
