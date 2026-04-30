ตร.กัมพูชาไล่กวดแก๊งสแกมเมอร์ ปอยเปต ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ชาวเน็ตแซว "เขมรการละคร" ถามจับจริงหรือสร้างภาพ?

จับจริงหรือแค่ละคร?" หมอแล็บแพนด้าเปิดคลิปนาทีตำรวจกัมพูชาลุยล้างบาง "แก๊งสแกมเมอร์" กลางเมืองปอยเปต วิ่งหนีตายฝ่ารั้วสังกะสีกระเจิง! ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวยับ ตอกย้ำฉายา "Scambodia" จับทุกวันแต่ทำไมไม่หมดสักที?
วันนี้ (30 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีตำรวจกัมพูชาไล่จับ “แก๊งสแกมเมอร์” ในเมืองปอยเปต ซึ่งเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจกาสิโน โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ตำรวจเขมรไล่จับ“แก๊งสแกมเมอร์”ในปอยเปต ตั้งแต่เช้ายันค่ำของวันที่ 29 เม.ย. 69 จับทุกวันยังไม่หมด คิดดูว่าจำนวนมหาศาลขนาดไหน จะไม่ให้เรียก Scambodia ได้ไง"
และได้โพสต์คลิปวิดีโอเพิ่มเติม ขณะ “แก๊งสแกมเมอร์” แห่กันวิ่งหนีฝ่ารั้วสังกะสีหนีตำรวจ พร้อมระบุว่า "สแกมเมอร์ในเขมร วิ่งฝ่ารั้วสังกะสีหนีตำรวจ!! อยากให้นักท่องเที่ยวเห็นคลิปพวกนี้เยอะๆ เขาจะได้ไม่กล้าไปเที่ยวประเทศนี้อีก"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันจำนวนมาก เช่น การละครมาก , เป็นร้อยจับได้คนเดียว , งานถนัดของเขาหลักสร้างภาพ , แสดงละคร ตั้งกล้องรอเลย ดูตั้งใจเกินไป แหล่งเงินของฮุนเซน เขาจะปราบทำไม. , เขมรการละคร , วิ่งไล่จับถ่ายพอเป็นพิธี เสร็จแล้วกลับไปพักผ่อน