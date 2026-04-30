เปิดศึกขุดคดี! "กัน จอมพลัง" ซัด "เสือ ดุสิต" อวดปล้นบ่อนแต่รุมคนแก่สาหัส จี้เปิดปมขบวนการหวยเถื่อน

"เสือ ดุสิต" โพสต์แขวะอดีตคนขายบะหมี่วางมาดใหญ่โต พร้อมอวดประวัติปล้นบ่อน งานนี้ "กัน จอมพลัง" ไม่อยู่เฉย ออกโรงฟาดกลับแบบจุกๆ แฉยับวีรกรรมรุมทำร้ายคนแก่จนซี่โครงหัก 12 ซี่ทะลุปอด งัดสลิปโอนเงินบริจาคท้าชนลั่น "เงินกูสุจริต มึงกราบเท้ากูเปล่า?" ก่อนทิ้งระเบิดลูกใหญ่จี้ให้เปิดปมธุรกิจหวยเถื่อนบางแสน
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่มีการสาดน้ำลายตอบโต้กันอย่างดุเดือด เมื่อนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กัน จอมพลัง" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอกกลับ "เสือ ดุสิต" บุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียล หลังถูกโพสต์พาดพิงเชิงดูหมิ่นถึงอดีตอาชีพขายบะหมี่ พร้อมอวดอ้างประวัติการก่ออาชญากรรมในอดีต
สืบเนื่องจากกรณีที่ "เสือ ดุสิต" ได้โพสต์ข้อความระบุใจความว่า “สมัยพี่ปล้นบ่อน น้องยังยืนลวกบะหมี่อยู่เลย พอสังคมเข้าข้างหน่อย วางมาดอำนาจบาตรใหญ่” พร้อมติดแฮชแท็กท้าทาย "#ท้ายกสิกรดิ่วะ" ซึ่งสังคมออนไลน์ต่างพุ่งเป้าว่าเป็นการพาดพิงถึง กัน จอมพลัง
ล่าสุด วันนี้ (29 เม.ย.) กัน จอมพลัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้หลายโพสต์ติดต่อกัน โดยวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเสือ ดุสิต อย่างรุนแรง พร้อมขุดคุ้ยคดีความในอดีตที่เสือ ดุสิต เคยร่วมกับพวกก่อเหตุรุมทำร้ายผู้สูงอายุจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ทิ่มปอดทะลุ โดยระบุว่าปัจจุบันเหยื่อคนดังกล่าวยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสภาพซูบผอมอิดโรยและมีภาวะปอดติดเชื้อ ต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายเดือน
กัน จอมพลัง ยังได้ตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะและจิตสำนึกของอีกฝ่าย โดยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวสวนทางกับภาพลักษณ์ที่พยายามสร้างขึ้นมาโอ้อวดเรื่องการปล้นบ่อนในขณะที่ผู้อื่นกำลังประกอบอาชีพสุจริต และวิจารณ์ว่าเมื่อเกิดเรื่องคดีความมักจะหลบซ่อนตัว
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นวิวาทะเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหาย โดย กัน จอมพลัง ได้งัดหลักฐานสลิปการโอนเงินที่มีชื่อของตนเองปรากฏชัดเจนออกมาโพสต์โต้แย้ง หลังถูกกล่าวหาว่าเงินที่ใช้ช่วยเหลือเหยื่อไม่ใช่เงินส่วนตัว พร้อมประกาศท้าทายว่า หากพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่หามาโดยสุจริต ขอให้อีกฝ่ายมากราบเท้าตน และย้ำว่าตนมีความภาคภูมิใจที่ได้อวดเรื่องการช่วยเหลือคนถูกทำร้าย มากกว่าการอวดวีรกรรมการปล้นบ่อน
ในช่วงท้าย กัน จอมพลัง ยังได้ท้าทายให้เสือ ดุสิต ออกมาเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหวยเถื่อนย่านบางแสนตามที่เคยขู่ไว้ โดยระบุว่าตนพร้อมจะร่วมตรวจสอบ และหากอีกฝ่ายไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลก็ถือว่าเสียสัจจะ ซึ่งเหตุการณ์วิวาทะในครั้งนี้กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์