เปิดมุมมองนักวิเคราะห์! ชี้ดราม่าไลฟ์ขายทุเรียนทำคนเข้าใจผิด ย้ำ รมว.พาณิชย์ กำลังทำเรื่องใหญ่กว่า แค่ราคาหน้าจอ

"อย่าเพิ่งด่ารัฐบาล!" นักวิเคราะห์ข้อมูลขอเบรกกระแสดราม่า "ทุเรียนลูกละ 100 บาท" ชี้แจงชัดเจนว่านี่คือกลยุทธ์การตลาดแบบ "ยอมขาดทุนเพื่อกำไร" ของอินฟลูเอนเซอร์ ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้แต่อย่างใด วอนสังคมตั้งสติและหันมาโฟกัสภาพใหญ่กับ 4 ยุทธศาสตร์ไม้เด็ดของ รมว.ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่กำลังเตรียมรับมือวิกฤตทุเรียนล้นตลาดทะลุ 2 ล้านตันในปีนี้
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ณัฏฐ์ มงคลนาวิน นักวิเคราะห์ข้อมูลในยุทธศาสตร์สังคม ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นดราม่า "ทุเรียนลูกละ 100 บาท" ในไลฟ์สดที่มีคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดแบบ "ขาดทุนเพื่อกำไร" (Loss Leader) ของอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้ชม ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่รัฐกำหนดตามที่สังคมบางส่วนเข้าใจผิด โดยนักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าคือยุทธศาสตร์ระยะยาวในการรับมือผลผลิตทุเรียนที่พุ่งสูงกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ การร่วมมือกับ TikTok เพื่อขยายตลาดดิจิทัล, การลงทุนระบบห้องเย็นและโลจิสติกส์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาตลอดปี, การยกระดับชาวสวนสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล และการจัดการผลไม้แบบครบวงจร พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ รมว.พาณิชย์ เดินหน้าใช้นวัตกรรมและข้อมูลแก้ปัญหาโครงสร้างการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวกับกระแสดราม่าชั่วคราว ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีกระแสไหนจะร้อนแรงไปกว่าดราม่า "ทุเรียนลูกละ 100 บาท" จากแคมเปญกระตุ้นยอดขายผ่าน Live Commerce ในยุคที่คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลในยุทธศาสตร์สังคม ผมอยากชวนทุกท่านถอยออกมาก้าวหนึ่ง เพื่อมองภาพนี้ให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขราคาบนหน้าจอครับ
มองผ่านเลนส์นักการตลาด: ทุเรียน 100 บาท คือ "กลยุทธ์" ไม่ใช่ "ราคาตลาด"
ในมุมมองนักการตลาดของผม "ทุเรียนลูกละร้อย" หากใครที่ติดตามการไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศอย่าง "พิมรี่พาย" มาอย่างต่อเนื่อง จะเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือ กลยุทธ์การตลาด ที่เรียกว่า Loss Leader (ขาดทุนเพื่อกำไร) ครับ
ขาดทุนเพื่อกำไร: เทคนิคของพิมรี่พายชัดเจนมาเสมอ คือการนำสินค้าแม่เหล็กมาขาย "ต่ำกว่าทุน" เพื่อสร้าง Traffic หรือดึงคนเข้าชมไลฟ์หลักแสนหลักล้านคน
กลยุทธ์ขายพ่วง (Cross-selling): เมื่อคนเข้ามาแล้ว เธอไม่ได้ขายแค่ทุเรียนร้อยเดียว แต่เธอสามารถขายสินค้าอื่นๆ ในตะกร้าได้อีกมากมาย ซึ่งนี่คือเทคนิคเฉพาะตัวของเธอที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน: ปัญหาในยุทธศาสตร์สังคมครั้งนี้คือ เมื่อภาพของ "รัฐมนตรี" ไปปรากฏอยู่ในบริบทของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านช่องทางนี้ สังคมบางส่วนจึงเข้าใจผิดว่า "นี่คือราคามาตรฐานที่รัฐประกาศ" ทั้งที่ความเป็นจริง มันคือ "โปรโมชันส่งเสริมการขาย" เท่านั้นเองครับ
ส่องยุทธศาสตร์ใหญ่: 4 เสาหลักรับมือทุเรียน 2 ล้านตัน
สิ่งที่ผมอยากให้สังคมให้ความสำคัญมากกว่าดราม่า คือสิ่งที่ท่าน รมว. ศุภจี กำลังขยับยุทธศาสตร์เพื่อรับมือผลผลิตทุเรียนปี 2569 ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 2.07 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 33%) ซึ่งเป็นโจทย์ที่หินมากครับ ท่านไม่ได้มีแค่ไลฟ์สด แต่กำลังทำสิ่งที่ยั่งยืนกว่านั้น:
MOU กับ TikTok: นี่คือการเปลี่ยนสนามรบจากตลาดสดสู่ Digital Marketplace เชื่อมโยงระบบ Live Commerce เข้ากับสวนโดยตรง โดยตั้งเป้าระบายผลผลิตสูงถึง 450,000 ตัน
ระบบ Cold Storage & Logistics: นี่คือหัวใจสำคัญครับ การลงทุนใน "ห้องเย็น" จะช่วยให้ทุเรียนไทย "ขายได้ตลอดปี" ไม่ต้องแห่ขายพร้อมกันจนราคาตกในช่วงฤดูกาล นี่คือการใช้โครงสร้างพื้นฐานมาคุมกลไกราคาอย่างยั่งยืน
โมเดลสวนร้อยล้าน: การยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็น "ผู้ประกอบการดิจิทัล" ให้ชาวสวนขายของเป็นเองผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ต้องรอพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว
ยุทธศาสตร์ผลไม้ครบวงจร: ท่านไม่ได้ดูแค่ทุเรียน แต่ยังคุมเข้มไปถึงความเชื่อมั่นสินค้าอื่น เช่น การตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าว และการจัดการผลไม้ตามปฏิทินฤดูกาลที่แม่นยำ
ส่งกำลังใจถึง "คนทำงาน" : อย่าให้ดราม่าชั่วคราว ทำลายความตั้งใจระยะยาว
การเปลี่ยนบทบาทจาก CEO ระดับโลก สู่ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องแบกรับปัญหาปากท้องเกษตรกรทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
การกล้าใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าสู้กับวิกฤตผลผลิตล้นตลาด ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เข้าใจ
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมขอเป็นกำลังใจ ให้ท่าน รมว. ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ครับ ผมเชื่อว่าความตั้งใจที่ท่านพยายามใช้ Data และนวัตกรรมมาแก้ปัญหาโครงสร้างเกษตรไทย คือสิ่งที่สังคมต้องการ
ดราม่าในโซเชียลอาจจะเป็นแค่คลื่นกระทบฝั่ง แต่ระบบที่ท่านกำลังวางไว้จะส่งผลดีต่อชาวสวนไทยในระยะยาวแน่นอน
"อย่าท้อนะครับท่าน...ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องย่อมพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ที่ยั่งยืน"