"สส.พรรคส้ม" ผิดหวัง "สรยุทธ" พาดหัว "เร่าร้อน" ปมชุด "ไอซ์ รักชนก"

"สส.พรรคส้ม" ผิดหวัง "สรยุทธ" เรื่องเล่าเช้านี้พาดหัวข่าวใช้คำ "เร่าร้อน" ปม "ไอซ์ รักชนก" แต่งเดรสสั้นโชว์แขนเข้าประชุมสภา ชี้ลดทอนคุณค่า มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ
จากกรณีที่วานนี้ (29 เม.ย.) เพจ "เรื่องเล่าเช้านี้" ได้นำเสนอข่าวการแต่งตัวเข้าประชุมสภาของ ไอซ์ - รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ เนื่องจากเป็นชุดเดรสสั้นโชว์แขน โดยพาดหัวข่าวใช้คำว่า "เร้าร้อน!"
ล่าสุดวันนี้ (30 เม.ย.) น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล สส.กทม.พรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ...
เรียน คุณ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ดิฉันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก กับการนำเสนอของรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ที่พาดหัวถึงการแต่งกายของเพื่อนสส. คุณรักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ด้วยคำว่า “เร่าร้อน” เพื่อสร้างสีสันให้กับข่าว
การแต่งกายของบุคคลสาธารณะ แน่นอนว่าสามารถวิพากษ์กันได้ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร แต่การเลือกใช้คำแบบนี้ มันไม่ใช่แค่การวิจารณ์ธรรมดา แต่มันคือการลดทอนคุณค่า และตอกย้ำมุมมองแบบเดิมๆ ที่มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ
เอาจริงๆ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย นี่คือสิ่งที่นักการเมืองหญิงต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ว่าจะเป็นการถูกวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ การแต่งตัว หรือแม้กระทั่งการถูกพูดจาล่วงละเมิด อย่างกรณีที่น้องจินนี่เคยถูกแทะโลมด้วยคำพูด หรือไอซ์เองที่ถูกขุดเรื่องครอบครัว เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในทางเสียหาย
สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพจำ หรือ stereotype ที่สังคมยังมีต่อนักการเมืองหญิง เรามักถูกตัดสินจากสิ่งที่มองเห็นภายนอก มากกว่าสิ่งที่เราทำจริงๆในหน้าที่ ทั้งที่ในวันนี้ ไอซ์ รักชนก กำลังทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างจริงจัง ด้วยการนำตัวแทนนายกสมาคมบิลเลียด เข้ายื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อปลดล็อกสนุกเกอร์และบิลเลียดออกจากบัญชีการพนัน
นี่คือประเด็นเชิงนโยบายที่มีผลต่อผู้คนในวงกว้าง ทั้งในมิติของอาชีพ กีฬา และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งควรจะเป็นสาระที่สังคมให้ความสนใจ แต่กลับถูกกลบด้วยการวิจารณ์เรื่องการแต่งกายแทน
ที่น่าผิดหวังยิ่งกว่านั้น คือการที่สื่อกระแสหลัก ซึ่งควรจะเข้าใจหลักการสื่อสารอย่างเคารพและรับผิดชอบต่อสังคม กลับเลือกนำเสนอในลักษณะที่ตอกย้ำอคติแบบนี้เสียเอง
คุณสรยุทธิ์เป็นสื่อ คุณน่าจะทราบดีนะคะว่า การสื่อสารไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องให้คนฟัง แต่คือการกำหนดว่า สังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไร และคำที่เราเลือกใช้ มันมีพลังมากกว่าที่คิดค่ะ
ล่าสุดดิฉันเข้าไปดู พบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปแล้ว หวังว่าบทสนทนาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ จะส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หวังว่ารายการของคุณจะทบทวนบทบาทของตัวเอง และนำไปสู่การทบทวนวิธีการนำเสนอในอนาคตนะคะ
ด้วยความรักและเคารพค่ะ
ชลณัฏฐ์ โกยกุล ผู้แทนราษฎร