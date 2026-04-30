เมื่อค่ำวานนี้ วันที่ 29 เมษายน 69 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระราชวังหลวง กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ และพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างไม่เป็นทางการแก่พระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ทรงเป็นเจ้าภาพ
ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยดุสิต ไม่มีแขนซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทนพระราชนิยม ที่ใช้ในงานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตก เสด็จฯไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำด้วย