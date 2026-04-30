xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ทรงร่วมงานถวาย​พระกระยาหาร​ค่ำ ณ กรุงสตอกโฮล์ม​

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อค่ำวานนี้ วันที่ 29 เมษายน​ 69 พระ​บาท​สมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระบรม​ราชินี​ เสด็จฯ ไปยังพระราชวัง​หลวง กรุงสตอกโฮล์ม​ เพื่อทรงร่วมงานถวาย​พระกระยาหาร​ค่ำ และพระราชทาน​เลี้ยงอาหาร​ค่ำอย่างไม่เป็นทางการ​แก่พระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ​ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ทรงเป็นเจ้าภาพ

ในการนี้สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระบรม​ราชินี ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยดุสิต ไม่มีแขนซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทนพระราชนิยม ที่ใช้ในงานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตก เสด็จฯไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำด้วย










+1