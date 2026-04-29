ศึกโซเชียลฯ “เสือ ดุสิต” โพสต์ท้าทายพาดพิงอดีต “กัน จอมพลัง” ซัดกลับเดือดปมคดีรุมทำร้ายคนแก่

ดรามาร้อนแรงปะทุอีกครั้ง เมื่อ “เสือ ดุสิต” โพสต์เดือดพาดพิง “กัน จอมพลัง” ท้าชนผ่านโซเชียล ก่อนถูกสวนกลับแรง ขุดปมรุมทำร้ายชายวัย 55 ปีอาการสาหัส ชาวเน็ตแห่เทใจฝั่งกันฯ มองชัด อดีตไม่อาจลบพฤติกรรมรุนแรงในปัจจุบันได้
วันนี้ (29 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นเดือดบนโลกออนไลน์ เมื่อ “เสือ ดุสิต” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในลักษณะท้าทายและพาดพิงถึงบุคคลหนึ่ง (ซึ่งสื่อและโซเชียลฯ คาดว่าเป็น กัน จอมพลัง) โดยระบุว่า “สมัยพี่ปล้นบ่อน น้องยังยืนลวกบะหมี่อยู่เลย พอสังคมเข้าข้างหน่อย วางมาดอำนาจบาตรใหญ่” พร้อมติดแฮชแท็กท้าทาย #ท้ายกสิกรดิวะ
ด้าน “กัน จอมพลัง” ไม่นิ่งเฉย สวนกลับทันควันผ่านโพสต์ที่แชร์โดยเพจ “จบข่าว” และ “Drama-addict” ได้ขยี้ปมคดีที่เสือ ดุสิต เพิ่งตกเป็นข่าวรุมทำร้ายชายวัย 55 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส (ปอดติดเชื้อ/ซี่โครงหัก) เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกัน จอมพลัง ระบุข้อความว่า “หมาขี้เรื้อน โชว์ผลงานปล้นบ่อน ไม่โชว์ผลงานรุมคนแก่จนโคม่าบ้างวะ” และยังวิจารณ์พฤติกรรมว่าพอมีเรื่องก็หลบหลังผู้หญิง พร้อมย้ำว่าตอนนี้ผู้เสียหายยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทั้งนี้ ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าข้างฝั่ง “กัน จอมพลัง” โดยมองว่าการเอาเรื่องในอดีตมาโจมตีไม่สามารถลบล้างพฤติกรรมรุนแรงในปัจจุบันได้
ไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปี 2569):
• 25 ก.พ. 69: เกิดเหตุเสือ ดุสิต รุมทำร้ายชายวัย 55 ปี
• 26-27 ก.พ. 69: กัน จอมพลัง พาผู้เสียหายแจ้งความ และเสือ ดุสิต ออกรายการ "โหนกระแส"
• 29 เม.ย. 69 (ปัจจุบัน): เสือ ดุสิต โพสต์ท้าทายเรื่อง "ปล้นบ่อน vs ลวกบะหมี่" จนเกิดดรามาระลอกใหม่