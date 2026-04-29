ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯถึงราชอาณาจักรสวีเดน ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16

วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.29 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8886 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2569 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน
เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติอารลันดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมี เจ้าหญิงวิกตอเรีย (Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden) มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงรอรับเสด็จ ณ เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง
จากนั้น นางเจสสิกา เฮดิน (Ms. Jessica Hedin) รองอธิบดีกรมพิธีการทูตราชอาณาจักรสวีเดน กราบบังคมทูลแนะนำหัวหน้ากองงานในพระองค์และราชองครักษ์ประจำพระองค์มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ตลอดจนราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฝ่ายสวีเดน เสร็จแล้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ โฮเทล (Grand Hotel) กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ
เวลา 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงโรงแรมแกรนด์โฮเทล (Grand Hotel) กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ณ ที่นั้น นางสาวพิฐรา นวรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม, ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนสำนักงาน ณ กรุงสตอกโฮล์ม, คู่สมรสเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคู่สมรส รวมทั้งผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ โฮเทล (Grand Hotel) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และประเทศไทย พร้อมใจกันเดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมี