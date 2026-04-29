รวบหญิงต่างชาติคาสนามบินสุวรรณภูมิ พิสดารใช้เทปกาวพัน “เต่าดาว” แปะติดตัวหวังตบตาเจ้าหน้าที่

ช็อกคาสนามบิน รวบสาวต่างชาติซุก “เต่าดาวอินเดีย” พันเทปกาวแนบตัว ลอบขนออกนอกประเทศ โหดเสี่ยงตายสัตว์ป่าคุ้มครอง 30 ชีวิต เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด
วันนี้ (30 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำสนามบินสุวรรณภูมิบุกรวบตัวหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่งหลังพยายามลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครองออกนอกประเทศด้วยวิธีการสุดอันตราย โดยการนำเทปกาวมาพันรอบตัวเต่าเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหว ก่อนจะซุกซ่อนไว้ตามร่างกายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น
จากการตรวจสอบกระเป๋าและร่างกายของผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้งเมื่อพบว่ามีการนำ "เต่าดาวอินเดีย" (Indian Star Tortoise) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าในบัญชีควบคุมและมีความต้องการสูงในตลาดมืด มากระทำการดังนี้:
วิธีการซุกซ่อน ใช้เทปกาวพันรอบตัวเต่าเพื่อบังคับให้หยุดนิ่ง จากนั้นบรรจุลงในถุงผ้าแล้วนำมาแปะติดไว้กับร่างกายของผู้กระทำความผิด ซึ่งของกลางที่พบรวมทั้งสิ้น 30 รายการ แบ่งเป็น เต่าดาวอินเดียที่มีชีวิต 29 ตัว ซากเต่าดาวอินเดีย 1 ซาก
การกระทำดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมาย เต่าดาวอินเดียจัดเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญา CITES การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม
1. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
2. พ.ร.บ.ศุลกากร (การนำของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ส่วนเต่าที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดูแลและฟื้นฟูต่อไป
อย่างไรก็ตาม "เต่าดาวอินเดีย" เป็นสัตว์ที่มีลวดลายสวยงามคล้ายรูปดาวบนกระดอง ทำให้มักถูกขบวนการค้าสัตว์ป่าลักลอบนำไปจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยงในราคาสูง ซึ่งการขนส่งที่ผิดสุขลักษณะเช่นนี้มักส่งผลให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือตายระหว่างทาง