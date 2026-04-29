จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ ต้นแบบนวัตกรรมอาหารสุขภาพ “GIN-D” เสริมสร้างพื้นที่สุขภาวะ เศรษฐกิจ สู่การดำรงชีวิตในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน และพิธีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ กับ 16 เมนู จาก 6 ร้านคุณภาพรอบจุฬาฯ ดำเนินการโดย 7 หน่วยของจุฬาฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน
GIN-D by Chula เป็นแนวคิดการบูรณาการศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้านหลัก ได้แก่ พื้นที่, นวัตกรรมอาหาร และสุขภาวะ ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน ร้านอาหาร และหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้กองทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568
ทีมนักวิจัยหลักนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ฝ่ายวิจัย, ศาสตราจารย์ ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
“GIN-D by Chula” เกิดจากความตั้งใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ผ่านนวัตกรรมอาหารที่คัดสรร การสร้างคุณค่าร่วมกันของการออกแบบเมนูอาหารสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเชฟ ผู้ประกอบการ นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ “กินดี” “จากจุฬาฯ ถึงจานคุณ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มบุคลากรจุฬาฯ กลุ่มชุมชนที่พักอาศัยโดยรอบ และผู้ประกอบการใน พื้นที่ย่านจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ สามย่าน และบรรทัดทอง
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านหลัก
1) เพื่อพัฒนา “ย่านกินดี” GIN-D (Gastronomy & Innovation Nurturing District)
2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ “กินดี” (GIN-D by Chula)
3) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรจุฬาฯ และประชาชนในพื้นที่สยาม สวนหลวงสแควร์ และบรรทัดทอง (GIN-D Healthy Urban Living)
ภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารสุขภาพ พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตร การรับรู้ผ่านผัสสะของผลไม้ไทย การแนะนำเมนูอาหาร GIN-D by Chula ที่ร่วมออกแบบอย่างสร้างสรรค์กับเชฟและผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ บูธอาหารสุขภาพ และการจัดนิทรรศการแนวคิดการสร้างย่านนวัตกรรมอาหาร GIN-D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1 ร้านนายอู๋ 2 ร้านครัวดอกไม้ขาว 3 ร้านดู๋ดี๋ สยาม 4 Creamery Boutique Ice Creams 5 The Food School Bangkok 6 สโมสรอาจารย์จุฬาฯ ครัวป้ารี สามย่าน ตัวอย่างการคัดสรรวัตถุดิบหลัก “นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยเอนไซม์ (Enzyme-driven) ในผักและผลไม้ เช่น น้ำตาลโตนด:ที่แปลงความหวานจากช่อดอกตาลโตนดให้เป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้, ผักไชยา:ที่ผ่านกระบวนการเร่งรสชาติอูมามิ ช่วยกระตุ้นต่อมรับรสบนลิ้นให้เกิดความอร่อยและกลมกล่อม ทำให้ลดการใช้โซเดียมและเครื่องปรุงรส, มะม่วง กล้วย ลำไย และสัปปะรด:ผลไม้เมืองร้อนที่ผ่านการลดซูโครสลงกว่า 65% และกลายเป็นพรีไบโอติกกลุ่มฟรุกโทโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้
โดยทางจุฬาฯ ได้สร้าง Line OA ชื่อ Gin-D by Chula มุ่งสร้างพฤติกรรมการเลือกกินอาหารสุขภาพดี เก็บสะสมสแตมป์ เพื่อแลกส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานครบ 5 ครั้ง จากร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ร้าน รวม 16 เมนู ตัวอย่างเช่น
Restaurant 1: ร้านนายอู๋ เมนูสุขภาพจะให้บริการเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์คือ 1. ข้าวกล้องแกงเขียวหวานเฮลตี้ (เมนูแกงเขียวหวานสุขภาพใช้น้ำตาลโตนดพรีไอติกและปรุงรสด้วยอูมามิธรรมชาติจากไชยา) 2. ลูกเดือยแปะก๊วยน้ำตาลโตนดพรีไบโอติก
Restaurant 2: ร้านครัวดอกไม้ขาว 1. สลัดแซลมอนควินัวคู่กับน้ำสลัดเลมอนน้ำตาลโตนด (แซลมอน สลัดใส่ควินัว อะโวคาโด มะม่วง และเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้ม ทานกับน้ำสลัดเลมอนน้ำตาลโตนด) 2. ข้าวควินัวปลาทูลุยสวน เสิร์ฟคู่กับเมนูคอนซูเม่ไชยาอูมามิ
Restaurant 3: ร้านดู๋ดี๋ สยาม (Siam Square one ชั้น 5) 1. บะหมี่ซุปไข่หมูแดง (ก๋วยเตี๋ยวที่บรรจงสูตรน้ำซุปต้นตำรับร่วมกับหัวหอม ผักไชยา และน้ำตาลโตนด) 2. ราดหน้าหมูสามเซียนผักไชยา (ราดหน้าสุขภาพโปรตีนสูงจากไข่และผักไชยา)
Restaurant 4: ร้านครีมเมอรี (Creamery Boutique Ice Creams) 1. มิกซ์เบอร์รีโยเกิร์ตสับปะรด (โยเกิร์ตปั่นกับเบอร์รีให้กลิ่นหอมสดชื่นร่วมกับสัปปะรด Purée พรีไบโอติก) 2. ไอศกรีมแท่งชาไทย ลำไยพรีไบโอติก (ไอศกรีมทำจากชาไทยและลำไย Purée พรีไบโอติกเพื่อสุขภาพ) 3. ขนมปังย่างเนย + สังขยานมสด และสังขยาชาไทย (น้ำตาลโตนด) 4. Chula Fresh Milk Slurpy (นมสดแท้จากจุฬาฯ ที่คงคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติธรรมชาติไว้มากที่สุด) ผ่านการควบคุมคุณภาพจากฟาร์มถึงน้ำนม
Restaurant 5: ร้าน The Food School Bangkok 1. สะเต๊ะสามอัศวิน (เมนูที่นำเสนอโปรตีนหลักจาก หมู ไก่ กุ้งทานคู่กับขนมปังซาวร์โดว์ (Sourdough) ใช้ยีสต์และแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติ ร่วมกับน้ำสะเต๊ะสูตรพรีไบโอติกจากไซรัปตาลโตนดและผงอูมามิไชยา) 2. Golden Mango Prebiotic Mousse: มูสมะม่วงไข่ทองคำ พรีไบโอติก
Restaurant 6: ร้านอาหารสโมสรอาจารย์จุฬาฯ ครัวป้ารี เมนูสุขภาพให้บริการเฉพาะวันจันทร์ ได้แก่ผัดไทยเฮลตี้ห่อไข่กุ้งสด ใช้ส่วนผสมคุณภาพสูงและปรุงรสด้วยไซรัปโตนดพรีไบโอติก