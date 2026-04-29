เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่

โฆษก ทบ.แจงเหตุทหารเขมรแสดงพฤติกรรมยั่วยุ เข้าประชิดแนวรั้วช่องจอม ผิดข้อตกลง ขณะฝ่ายกัมพูชานำคณะผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ ฝ่ายไทยจุดประทัดเตือน 3 นัด จึงล่าถอย ด้านกลาโหมเขมรแถลงโวยอ้างไทยยิง M79 พร้อม M16 ข่มขู่ “วินธัย” ซัดกลับ สร้างภาพความรุนแรงให้ไทย ขอสงวนสิทธิป้องกันตนเอง เตรียมประท้วงตามขั้นตอน
วันนี้(29 เม.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ว่า หน่วยที่ควบคุมพื้นที่ได้รับการประสานจากชุดประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าในเวลา 10.00 น. ฝ่ายกัมพูชาจะนำคณะทูตเข้าตรวจพื้นที่ใกล้แนววางกำลังของฝ่ายไทย ซึ่งกองกำลังฝ่ายไทยรับทราบและได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ต่อมาพบว่าทหารกัมพูชาได้กระทำการยั่วยุด้วยการเข้าใกล้แนวลวดหนามของฝ่ายไทย ทั้งที่มีการแจ้งเตือนและทำความเข้าใจเรื่องข้อตกลงร่วมกันไว้แล้ว แต่ยังคงพบการกระทำซ้ำ หน่วยจึงได้ดำเนินการจุดประทัดจำนวน 3 นัด เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนตามขั้นตอน ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาถอยห่างออกจากบริเวณแนวลวดหนาม
ทั้งนี้ หน่วยได้รายงานเหตุการณ์ให้กองกำลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ 2 รับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการออกหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชาต่อการละเมิดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมฯ อย่างเป็นทางการต่อไป
โฆษกกองทัพบกกล่าวเน้นย้ำว่า เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวไม่สมควรเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ และความพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ในทางกลับกัน ฝ่ายไทยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังคงสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามหลักสากล เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของไทยในทุกกรณี
ทางด้าน พลโท มาลี โซเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงว่า เมื่อเวลา 10.20 น. ของวันนี้ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศในกัมพูชาได้เดินทางไปเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการที่จุดผ่านแดนโอร์เสม็ด (ตรงข้ามช่องจอม) จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจภาคสนามครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ของคณะทูตทหารประจำกรุงพนมเปญ (MACPP) ทั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ชายแดนที่โอร์เสม็ด ภายหลังการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง
ก่อนการเดินทาง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ของกัมพูชา ภายใต้กองทัพภาคที่ 4 ได้แจ้งให้ฝ่ายไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กองทัพภาคที่ 2 รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่คณะผู้แทนกำลังปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและสังเกตการณ์ในพื้นที่ กองกำลังฝ่ายไทยถูกกล่าวหาว่าได้ยิงอาวุธจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเวลา 10.35 น. ถึง 11.09 น.
ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่ามีการยิงรวมทั้งสิ้น 9 นัด โดยใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด M79 และปืนเล็กยาว M16
พล.ท.มาลี อ้างว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าเสียใจอย่างยิ่ง และขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน