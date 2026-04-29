เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โฆษก ทบ.แจงเหตุทหารเขมรแสดงพฤติกรรมยั่วยุ เข้าประชิดแนวรั้วช่องจอม ผิดข้อตกลง ขณะฝ่ายกัมพูชานำคณะผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ ฝ่ายไทยจุดประทัดเตือน 3 นัด จึงล่าถอย ด้านกลาโหมเขมรแถลงโวยอ้างไทยยิง M79 พร้อม M16 ข่มขู่ “วินธัย” ซัดกลับ สร้างภาพความรุนแรงให้ไทย ขอสงวนสิทธิป้องกันตนเอง เตรียมประท้วงตามขั้นตอน

วันนี้(29 เม.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ว่า หน่วยที่ควบคุมพื้นที่ได้รับการประสานจากชุดประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าในเวลา 10.00 น. ฝ่ายกัมพูชาจะนำคณะทูตเข้าตรวจพื้นที่ใกล้แนววางกำลังของฝ่ายไทย ซึ่งกองกำลังฝ่ายไทยรับทราบและได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ต่อมาพบว่าทหารกัมพูชาได้กระทำการยั่วยุด้วยการเข้าใกล้แนวลวดหนามของฝ่ายไทย ทั้งที่มีการแจ้งเตือนและทำความเข้าใจเรื่องข้อตกลงร่วมกันไว้แล้ว แต่ยังคงพบการกระทำซ้ำ หน่วยจึงได้ดำเนินการจุดประทัดจำนวน 3 นัด เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนตามขั้นตอน ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาถอยห่างออกจากบริเวณแนวลวดหนาม


ทั้งนี้ หน่วยได้รายงานเหตุการณ์ให้กองกำลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ 2 รับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการออกหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชาต่อการละเมิดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

โฆษกกองทัพบกกล่าวเน้นย้ำว่า เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวไม่สมควรเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ และความพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ในทางกลับกัน ฝ่ายไทยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังคงสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามหลักสากล เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของไทยในทุกกรณี


ทางด้าน พลโท มาลี โซเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงว่า เมื่อเวลา 10.20 น. ของวันนี้ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศในกัมพูชาได้เดินทางไปเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการที่จุดผ่านแดนโอร์เสม็ด (ตรงข้ามช่องจอม) จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจภาคสนามครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ของคณะทูตทหารประจำกรุงพนมเปญ (MACPP) ทั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ชายแดนที่โอร์เสม็ด ภายหลังการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง

ก่อนการเดินทาง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ของกัมพูชา ภายใต้กองทัพภาคที่ 4 ได้แจ้งให้ฝ่ายไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กองทัพภาคที่ 2 รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่คณะผู้แทนกำลังปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและสังเกตการณ์ในพื้นที่ กองกำลังฝ่ายไทยถูกกล่าวหาว่าได้ยิงอาวุธจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเวลา 10.35 น. ถึง 11.09 น.

ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่ามีการยิงรวมทั้งสิ้น 9 นัด โดยใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด M79 และปืนเล็กยาว M16

พล.ท.มาลี อ้างว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าเสียใจอย่างยิ่ง และขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน







เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่
เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่
เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่
เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่
เขมรยั่วยุ! รุกประชิดลวดหนามข่องจอม ขณะพา ผช.ทูตทหารลงพื้นที่ ไทยจุดประทัดเตือน “มาลี” โวยแหลกอ้างเสียมยิง M79 ใส่
