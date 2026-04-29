STEK Thailand ประกาศบุกไทย-อาเซียน ปฏิวัติตลาดฟิล์มยานยนต์ เจาะลูกค้าพรีเมียม

The TPS Group ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ จับมือพันธมิตรใหม่ STEK (สเทค) แบรนด์ฟิล์มกันรอยและฟิล์มยานยนต์ระดับโลก จัดตั้ง STEK Thailand บุกไทยและอาเซียนอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดสำนักงานใหญ่ ศูนย์บริการแห่งแรกในประเทศ เตรียมลุยตลาดภายใต้แนวคิด The Revolution พลิกโฉมประสบการณ์ผู้บริโภค ส่ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบทุกโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียม
นายชัยชาญ อุปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร The TPS Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ STEK (สเทค) ฟิล์มกันรอยรถยนต์ (Paint Protection Film), ฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์ (Paint Replacement Wrap) และฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร (Window Film) ชั้นนำระดับโลก ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในประเทศไทย และได้รับการวางตำแหน่งให้เป็น Strategic Hub ของ STEK ในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมทั้งด้านการจัดจำหน่าย การพัฒนาเครือข่ายตัวแทน และการยกระดับมาตรฐานงานติดตั้ง
"ตลาดฟิล์มกันรอย ฟิล์มเปลี่ยนสี ฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถและยานยนต์ยุคใหม่ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ทั้งในด้านการปกป้องสุขภาพของผู้ใช้-รถยนต์ ความสวยงาม และความปลอดภัย ขณะที่สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ยังเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้บริโภคเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และมีราคาที่คุ้มค่า” นายชัยชาญกล่าว
ทั้งนี้ STEK Thailand ได้ทำการเปิดสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรก บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก The New STEK 2026 ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการที่สมบูรณ์แบบทุกมิติ ตั้งแต่การให้คำแนะนำ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ความแม่นยำ-สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกราย
นางสาวณิชา อุปพันธ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด STEK Thailand เปิดเผยว่า บริษัทจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย ผ่านแนวคิด "The Revolution"สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมฟิล์มยานยนต์ไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ ความโปร่งใสของข้อมูล และคุณภาพของงานติดตั้ง โดยมีเป้าหมายคือการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ผู้บริโภคไทยเข้าถึงแบรนด์ระดับโลกได้อย่างมั่นใจ
STEK Thailand วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ ตั้งแต่กลุ่มผู้ใช้รถทั่วไป โดยเฉพาะในตลาด EV ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงกลุ่ม Ultra Luxury ซึ่งมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ทั้งเทคโนโลยีและความสมบูรณ์แบบในระดับสูงสุด โดยมีนวัตกรรมสำคัญที่จะนำมาเปิดตลาด 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1. DYNO Series นิยามใหม่ของฟิล์มกันรอยและเปลี่ยนสีรถยนต์ระดับโลก
2. FORCESHIELD ทางเลือกใหม่สำหรับตลาด Mass Premium เน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งานจริง
3. LUNARAY ฟิล์มกรองแสงที่ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสุด
4. STEK Formula ไลน์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายานยนต์ ที่ออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อใช้คู่กับฟิล์มทุกประเภท
5. STEK Marine ไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับการปกป้องยานพาหนะทางน้ำ ที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อตอบโจทย์ตลาดเรือและยอชต์ระดับพรีเมียม
นอกจากนี้ยังยกระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านระบบ STEK ONE ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของตลาด ทั้งในด้านความชัดเจนของสินค้า ความถูกต้องของการรับประกัน และมาตรฐานงานติดตั้ง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความเป็นของแท้ และข้อมูลการรับประกันได้ด้วยตนเอง