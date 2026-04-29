เอเซอร์ จัดงาน Acer Edu Summit Asia Pacific 2026 ขับเคลื่อนการศึกษาเอเชียแปซิฟิกด้วย AI สู่การเรียนรู้ที่พร้อมรับอนาคต

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย — เอเซอร์ ประสบความสำเร็จในการจัดงาน Acer Edu Summit Asia Pacific 2026 ภายใต้ธีม “Future-Ready Learning: AI, Innovation, and Human-Centered Education” ตอกย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาของภูมิภาค ในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนโฉมอนาคตของการเรียนรู้ โดยรวบรวมบุคลากรในแวดวงการศึกษาจากทั่วภูมิภาค มาร่วมผลักดันการใช้ AI อย่างทั่วถึง พร้อมเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับวงการการศึกษา
งานครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2026 โดยมีคณะผู้แทนจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และไทย เข้าร่วม พร้อมเปิดเวทีให้นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและนำเทคโนโลยีไปใช้ยกระดับการเรียนรู้ได้จริง เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “The Next Breaking Barriers” ที่เอเซอร์ประกาศในปีครบรอบ 50 ปี เพื่อทลายขีดจำกัดของเทคโนโลยีในทุกมิติของชีวิต รวมถึงด้านการศึกษา
แอนดรูว์ โฮ ประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอเซอร์ อิงค์ (Acer Inc.) กล่าวว่า “งาน Acer Edu Summit Asia Pacific สะท้อนความตั้งใจของเอเซอร์ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของการศึกษา พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนอย่างแท้จริง งานนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของเอเซอร์ ในการช่วยให้นักการศึกษา สถาบัน และผู้กำหนดนโยบาย ได้ร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและพร้อมสำหรับอนาคตทั่วทั้งภูมิภาค”
เวทีความร่วมมือเพื่อการศึกษาที่ปรับตัวได้อย่างยั่งยืน
ตลอด 2 วันของการจัดงาน Acer Edu Summit Asia Pacific 2026 ได้รวบรวมเวทีเสวนา การนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ ทั้งการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) การเสริมทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ไปจนถึงบทบาทของครูที่เปลี่ยนไปในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเน้นแนวทางที่ให้เทคโนโลยีและนักการศึกษาทำงานเคียงข้างกัน เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุม ปรับตัวได้ และยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการต่อยอดแนวคิดใหม่ ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของผู้เรียนได้จริง
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการนำเสนอผลงานล่าสุดด้านการศึกษา AI จากกลุ่ม City Science ของ MIT Media Lab ซึ่งเปิดตัวโครงการ Learning Foundry for AI and Robotics (FAIR) โดย Dr. Michael Lin นักวิจัยจาก MIT ร่วมกับ Dr. Wolfgang Gruel จาก Stuttgart Media University ที่ได้มาแบ่งปันแนวทางการใช้ AI เพื่อให้การเรียนรู้เป็นแบบเฉพาะบุคคลและขยายสเกลได้ รองรับความท้าทายของชีวิตในเมืองยุคใหม่ นอกจากนี้ Jun-Yu Fan ประธาน Chang Gung University of Science and Technology ยังได้ร่วมนำเสนอแผนการสอนในหัวข้อ “The Algorithm of the Nursing Soul” ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้แบบท่องจำ ไปสู่การใช้ AI เสริมสร้างมุมมองทางคลินิกในวงการพยาบาล
นวัตกรรม AI และอุปกรณ์เพื่อห้องเรียนยุคใหม่
สำหรับด้านการต่อยอดสู่การใช้งานจริง — Altos Computing บริษัทในเครือเอเซอร์ ได้สาธิตโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร โดยมี AI Server ประสิทธิภาพสูงอย่าง Altos BrainSphere™ R680 F7 เป็นไฮไลต์ ร่วมกับ AI Workstations รุ่น P330 F6 SE, P130 F10 และ GB10 F1 เสริมด้วยแพลตฟอร์มจัดการทรัพยากร GPU อย่าง Altos aiWorks และแพลตฟอร์มจัดการวงจรชีวิต AI อย่าง Altos aiGeni พร้อมบูรณาการกับ OpenClaw เพื่อเร่งการนำ Enterprise Agentic AI มาใช้งาน ช่วยให้สถาบันการศึกษาเดินหน้าจากการวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่การใช้งาน AI Agent ได้อย่างไร้รอยต่อ
ในส่วนของอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนยุคใหม่ เอเซอร์ได้นำเสนอ Copilot+ PCs รุ่นล่าสุด ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra Series 3 ได้แก่ TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P4 14 AI และ TravelMate P2 AI series ที่ออกแบบให้น้ำหนักเบา ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งการสอนและการเรียนรู้ โดย TravelMate P4 Spin 14 AI มาพร้อมหน้าจอสัมผัสและปากกาสไตลัส ช่วยเพิ่มความอินเทอร์แอคทีฟในห้องเรียน ขณะที่ซีรีส์ TravelMate P2 AI series มอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน รองรับการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงถึงกัน
งาน Acer Edu Summit Asia Pacific 2026 เป็นอีกหนึ่งก้าวของเอเซอร์ ในการสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา เทคโนโลยี และนโยบายสาธารณะ เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมสำหรับอนาคต สอดคล้องกับบทบาท “Education Partner” ที่เอเซอร์มุ่งพัฒนาโซลูชันเพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาค ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Acer for Education