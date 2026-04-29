ระทึกเขาศาลา! ทหารเขมรติดอาวุธรุกล้ำชายแดน ทำระเบิดหล่นกลางวงเจรจา ฝ่ายไทยฮึ่มสั่งตรึงกำลังเข้ม

เกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อทหารกัมพูชาทำลูกระเบิดสังหารหล่นกลางวงเจรจาขณะพยายามรุกล้ำเข้ามาสังเกตการณ์การก่อสร้างถนนของฝ่ายไทยบริเวณหลักเขตแดนที่ 6 เทือกเขาพนมดงรัก ด้านเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายความมั่นคงของไทยสั่งตรึงกำลังเข้ม หวั่นเป็นการสร้างสถานการณ์ยั่วยุ
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก "รักษ์ เขาศาลา" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาเยื้อน วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นำโดย คุณตาสงวน คุ้มเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทหารของไทย กำลังลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำถนนบริเวณแนวป่าชายแดน
กลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือได้เข้ามาสังเกตการณ์การทำถนน และพยายามรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของฝั่งไทย ทำให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนฝ่ายไทยต้องเข้าไปเจรจาเพื่อผลักดันให้ออกจากพื้นที่
ในระหว่างที่คุณตาสงวนกำลังเจรจาพูดคุย ทหารกัมพูชานายหนึ่งได้พยายามค้นหาสิ่งของในกระเป๋ากางเกง ก่อนจะทำ ลูกระเบิดมือแบบสังหาร (ชนิดลูกเกลี้ยง) หล่นลงพื้น ท่ามกลางความตกใจของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยวินาทีระทึกดังกล่าว พระครูขวัญชัยสามารถบันทึกวิดีโอไว้ได้ทั้งหมด
ทันทีที่เกิดเหตุ ฝ่ายไทยได้ตำหนิการกระทำของทหารกัมพูชาอย่างรุนแรงถึงความประมาทเลินเล่อ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจงใจทำให้หล่นเพื่อข่มขู่ ก่อนที่ฝ่ายไทยจะดำเนินการผลักดันกลุ่มทหารกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ในทันที
ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้รายงานเหตุการณ์ด่วนตามลำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงพฤติการณ์ดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้รุดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งตั้งชุดสังเกตการณ์และจัดกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มงวดรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนฝั่งไทย (หลักเขตที่ 6) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยขั้นสูงสุด และป้องกันการเข้ามายั่วยุหรือสร้างสถานการณ์จากทหารกัมพูชาในระยะนี้