"เมลาย" ไลฟ์ชี้แจงแทน "เบิร์ด" ย้ำดรามาสงกรานต์คือคอนเทนต์ ท้าพิสูจน์สารสีขาว พร้อมเตรียมทนายฟ้องคนหมิ่นประมาท

"เมลาย รัชดา" บอสใหญ่แก๊งน้ำไม่อาบ ไลฟ์สดเดือดฟาดกลับชาวเน็ตแบบจัดหนักปมดรามา "เบิร์ด วันว่างว่าง" ทำคอนเทนต์ป้ายยาแนวช่วงสงกรานต์ ซัดแรง "โซเชียลไม่ใช่ศาล อย่ามาตัดสิน!" ท้าเอาหลักฐานมาโชว์ว่าสารสีขาวคืออะไร พร้อมขู่ฟ้องเรียบเพจหิวแสงที่ด่าเอายอดวิว ยันไม่ได้หนีหมายจับแค่ไปมูเตลูที่ฮ่องกง ก่อนทิ้งท้ายวาทะแทงใจดำ "นี่แหละประเทศไทย คนจนแหย่ไข่มดแดงติดคุก แต่คนมีเงินเอาตัวรอดได้!"
จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ขยะอย่าง “เบิร์ด วันว่างว่าง” ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขณะเล่นน้ำสงกรานต์ พระประแดง โดยการนำสิ่งคล้าย “กาวยาแนว” ไปป้ายหน้าผู้ร่วมเล่นน้ำ ต่อมาเจ้าของโพสต์อัดคลิปชี้แจง โดยอ้างว่าข้างในมันคือแป้ง ใส่แป้งมันเข้าไปแล้วซีลถุงใหม่ และยังพูดทิ้งท้ายว่า "มันคือแป้ง"
ต่อมามีรายงานว่า พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โพสต์เตือนสติกรณี "เบิร์ด วันว่างว่าง" และยูทูบเบอร์สายป่วนเมือง ชี้คอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญ-ข้อมูลเท็จเพื่อยอดวิว เข้าข่ายผิดทั้งอาญาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ย้ำชัดหากมีหมายจับอย่าหวังเดินผ่าน ตม.สบายใจเหมือนที่อวดไว้ พร้อมยกเคส "แจ็คแป๊บโฮ" และ "Johnny Somali" เป็นอุทาหรณ์ ทำเสียภาพลักษณ์ท่องเที่ยวระดับชาติ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เม.ย. เมลาย รัชดา ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่ม "แก๊งน้ำไม่อาบ" ออกมาไลฟ์สดโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ "ชี้แจงและตอบโต้ข้อกล่าวหา" แทน "เบิร์ด" ซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นดรามาอย่างหนักในโซเชียลมีเดีย จนมีสำนักข่าวและคนติดต่อเข้ามาสอบถามเขาเป็นจำนวนมาก เขาจึงใช้พื้นที่นี้ในการพูดชี้แจงรวดเดียวให้ผู้ติดตามได้รับทราบ
โดยเจ้าตัวได้หยิบยกประเด็นที่สังคมกำลังโจมตี "เบิร์ด" มาชี้แจงทีละข้อ ได้แก่ประเด็นการใช้ "ยาแนว" หรือ "แป้ง" ป้ายคนอื่น สังคมโจมตีพฤติกรรมนี้ แต่ผู้พูดชี้แจงว่ามันคือ "การทำคอนเทนต์" เพราะถ้าใช้แป้งธรรมดามันก็เชยและไม่น่าสนใจ เขายอมรับว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด แต่ท้าทายสังคมว่ามีหลักฐานหรือยังว่าสารสีขาวนั้นคือ "ยาแนว" จริงๆ หรือเป็นสารเสพติด/สารอันตรายอย่างอื่น เขาบอกว่าตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือศาลยังไม่ตัดสิน โซเชียลก็ไม่มีสิทธิ์ไปปรักปรำ
ประเด็น "เบิร์ดหนีคดี" ไปต่างประเทศ เมลายปฏิเสธเสียงแข็งว่าเบิร์ดไม่ได้หนี พร้อมให้เหตุผลว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงระดับฆ่าคนตายหรือข่มขืนที่จะต้องหนี เขาชี้แจงว่าเบิร์ดมีกำหนดการเดินทางไปทำบุญที่ฮ่องกงอยู่ก่อนแล้ว มีตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการจองล่วงหน้าชัดเจน และจะเดินทางกลับมาในอีกไม่กี่วันเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหา
ประเด็นการไล่ "ปิดเพจ ปิดช่อง" คนที่มาโจมตี เจ้าตัวอธิบายว่า การที่เพจหรือช่องของคนที่มาด่าเบิร์ดถูกปิดนั้น ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่เป็นเพราะช่องเหล่านั้นดูดคลิปวิดีโอหรือใช้ภาพของเบิร์ดไปทำคอนเทนต์ด่าเพื่อเรียกยอดไลก์ยอดแชร์ ทางทีมงานจึงใช้กฎหมายเรื่อง "ลิขสิทธิ์ทางปัญญา" ในการรีพอร์ต ทำให้ช่องเหล่านั้นบิน ซึ่งถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
ทั้งนี้ ภายในคลิปวิดีโอ เมลายมีท่าทีปกป้องเบิร์ดอย่างชัดเจน และมีอารมณ์ท้าทายชาวเน็ตและเพจข่าวต่างๆ โดยเตือนให้ระวังการนำเสนอข่าวหรือโพสต์ด่า เพราะทางเบิร์ดมี "ทนายความ" และพร้อมที่จะฟ้องร้องหากล้ำเส้น เขาย้ำหลายครั้งมากว่า "โซเชียลตัดสินคนไม่ได้ ศาลต่างหากที่ตัดสิน" เขาไม่แคร์คำด่าในคอมเมนต์ และมองว่าคนที่มาด่าก็แค่ต้องการเกาะกระแสเพื่อหายอดไลก์ยอดวิวให้ตัวเองได้เงินเท่านั้น
สิ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้คือ ช่วงท้ายเจ้าตัวได้สะท้อนมุมมองที่เขามีต่อสังคมและกฎหมายไทยอย่างตรงไปตรงมาและเสียดสี โดยเขากล่าวว่า "นี่คือประเทศไทย" กฎหมายหรือความยุติธรรมมักเข้าข้างคนที่มีเงินหรือมีอำนาจ เขาเปรียบเทียบว่า คนไม่มีเงินทำผิดนิดหน่อยก็ติดคุก หรือตัดไม้ แหย่ไข่มดแดงในป่าสงวนก็ติดคุก แต่คนที่มีอำนาจหรือมีเงิน ต่อให้ทำผิดกฎหมายก็สามารถเอาตัวรอด ชะลอคดี หรือไม่ติดคุกได้