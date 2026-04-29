น้ำใจไร้พรมแดน! ชาวบ้านไทย-พม่า ขนข้าวสาร-สมทบทุน ช่วยรพ.อุ้มผาง หลังเผชิญวิกฤตขาดงบ

น้ำใจหลั่งไหลช่วย รพ.อุ้มผาง! หลังทางโรงพยาบาลประกาศขอรับบริจาคเหตุขาดงบประมาณอย่างหนักจนกระทบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ล่าสุดชาวบ้านกุยเคลอะระดมข้าวสาร 100 กระสอบ พร้อมเงินสมทบจากชาวบ้านดูประหย่าฝั่งเมียนมาอีกกว่า 2 แสนบาท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์และยา ยืนยันจะนำทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
จากกรณีโรงพยาบาลอุ้มผาง ต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนงบประมาณอย่างรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ขาดสภาพคล่องจนไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ จึงขอเปิดรับบริจาคเข้า “กองทุนอาหารผู้ป่วย” และ “กองทุนยาเวชภัณฑ์”
ล่าสุด วันนี้ (29 เม.ย.) เพจ "โรงพยาบาลอุ้มผาง" ได้โพสต์พร้อมรายงานว่า "ชาวบ้านจากหมู่บ้านกุยเคลอะ นำข้าวสารจำนวน 100 กระสอบ พร้อมเงินบริจาค จำนวน 5,700 บาท เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และชาวบ้านจากจังหวัดดูประหย่า ประเทศเมียนมา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท ทางโรงพยาบาลอุ้มผางขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง และจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มารับบริการ"