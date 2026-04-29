The Creators HQ ก้าวสู่ปีที่ 10 ตอกย้ำตัวตนผู้พัฒนาอสังหาฯ โดดเด่นด้วยดีไซน์เพื่อผู้อยู่อาศัย เจาะตลาด Niche Luxury

The Creators HQ เดินหน้าสู่ปีที่ 10 ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีจุดยืนชัดเจนในตลาด Niche Luxury ที่เน้นการพัฒนาโครงการผ่านงานออกแบบที่แตกต่าง บนพื้นฐานของความเข้าใจผู้บริโภคระดับบน ท่ามกลางความท้าทายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการต้องปรับกลยุทธ์การนำเสนอมาเป็นการเปิดประสบการณ์ และสร้างนิยามใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัย พร้อมต่อยอดโมเดลธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คุณอรชพร ไตรวนาธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย กล่าวถึงเทรนด์การเลือกที่อยู่อาศัยของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเผยทิศทางธุรกิจที่ดำเนินงานบนพื้นฐานความต้องการของ ‘ลูกบ้าน’ อย่างแท้จริงว่า “สาเหตุที่เราเลือกโฟกัสตลาดกลุ่ม Niche Luxury แทนที่จะเจาะกลุ่ม Mass เพราะเรามองในเรื่อง คุณค่า สำคัญกว่า ปริมาณ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำมาสู่งานออกแบบที่ช่วยแก้ Pain Point ได้จริง ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น คือประสบการณ์ด้านการอยู่อาศัยของลูกบ้านที่มีร่วมกันกับเรา
นอกจากนั้น ในมุมของธุรกิจเอง เรามองว่าการเติบโตที่ดีอาจไม่ได้มาจากการมียอดขายที่มาก หรือการขยายตัวที่เร็วที่สุด แต่มันคือ ความมั่นคงบนความเข้าใจและบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบ เราจับจุดได้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ยังคงให้ความสำคัญในเรื่อง ทำเลที่ดี เป็นปัจจัยอันดับต้นๆ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ คือผู้บริโภคยุคใหม่จะใส่ใจในรายละเอียดของการใช้ชีวิตและคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตกันมากขึ้น ซึ่งมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านไลฟ์สไตล์ ที่ทำให้บริการหลังการขายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการทำธุรกิจของเรา ที่มองว่าการอยู่อาศัยที่ดีไม่ใช่เพียงซื้อแล้วจบเท่านั้น แต่ยังต่อเนื่องไปถึงประสบการณ์หลังเข้าอยู่ด้วย
สำหรับเราแล้วลูกค้าต้องมาก่อน (Customer-First) คือกลยุทธ์ที่เป็นเหมือนสารตั้งต้นในกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย ที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกับลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง ก่อนนำกลับมาตีความออกเป็นงานด้านดีไซน์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการด้านต่างๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรายึดถือเสมอในการทำธุรกิจ ก็คือเรื่องคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่มาจากคุณภาพของตัวโครงการ (Quality of Specification) รวมถึงประสบการณ์การอยู่อาศัยในระยะยาว (Quality of Living Experience)
จากแผนการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งนี้เอง ทำให้เราพร้อมตั้งเป้าด้านรายได้ในปี 2569 ไว้อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ที่ได้มาจากปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด Precision Marketing ที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ทั้งลูกค้าที่อยู่อาศัยจริง นักลงทุน และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ พร้อมออกแบบ Messaging และ Privilege ที่แตกต่างในแต่ละกลุ่ม เราเชื่อในพลังของพาร์ตเนอร์ชิป โดยเฉพาะโคเอเยนต์ (Co-Agent) ที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปีนี้ เรามุ่งมั่นเดินหน้าขยายพอร์ตที่แข็งแกร่งและมั่นคงขึ้น ทั้งการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว Ultra Luxury เต็มรูปแบบ และโครงการใหม่ ในทำเลศักยภาพอย่างย่านเอกมัย พร้อมพัฒนาโครงการทำอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่ยังคงคุณภาพ เข้าใจลูกค้า เข้าถึงผู้อยู่อาศัย ได้มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเรา” คุณอรชพร ไตรวนาธรรม กล่าว
ด้วยจุดแข็งที่แตกต่าง ทำให้ The Creators HQ ขยายบทบาทจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การสร้าง Ecosystem ของการอยู่อาศัย ผ่านบริการ Space Management และ Concierge Service ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งกับ เจ้าของ และผู้อยู่อาศัย ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ในมิติที่ดีที่สุดได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะมากหรือน้อยแค่ไหน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา คุณชัยวัฒน์ จักรแต๋ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Creators HQ จำกัด ได้เล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ The Creators HQ ที่มาจากการบริหารจัดการองค์การที่มั่นคง ภายใต้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ พร้อมเผยจุดยืนที่ยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่อง
“ผมขอย้อนไปถึงในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้ง ซึ่งช่วงนั้นเรามองเห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังขาดความแตกต่าง หลายโครงการมีรูปแบบที่คล้ายกัน เราจึงใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ The Creators HQ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ที่แตกต่างอย่างมีความหมาย ภายใต้แนวคิดในการเป็น Ground-Breaking Space Maker ที่ยึด 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ Innovative Efficiency, From Human to Human และ My Choice My Voice นับจากวันนั้น เราก็ยังคงยึดมั่นในรูปแบบของเรามาจนถึงวันนี้ แน่นอนว่าเบื้องหน้าที่ดี องค์กรที่แข็งแรง เริ่มต้นจากคน เราวางโครงสร้างองค์กรแบบ Low-hierarchy Organization ที่เปิดโอกาสให้ทุกทีมสื่อสารกับผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำฟีดแบ็กจากลูกค้ามาปรับปรุงได้แบบเรียลไทม์และตรงจุด
ภายใต้แนวคิด Creators Cultures ที่ขับเคลื่อนทีมด้วยความยืดหยุ่น การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน เราเชื่อมั่นว่า พนักงานทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน เราจึงไม่ได้มองที่อายุงาน แต่โฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่า และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการบริหารงาน คือความสมดุลระหว่างความสุขกับการทำงานของพนักงาน ผมเชื่อเสมอว่า ถ้าพนักงานมีความสุขในชีวิต มันจะสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากศักยภาพของงานที่แสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างทั้งผลงานที่ดีมีคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วย ไม่ว่าแนวโน้มในแวดวงอสังหาฯ จะเดินไปในทิศทางใด เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในทุกการเติบโตอย่างมั่งคงต่อไป และยังคง DNA ในแบบของเราเอาไว้อยู่” คุณชัยวัฒน์ จักรแต๋ กล่าวทิ้งท้าย