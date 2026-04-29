เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิด “House of Snackers” ณ TikTok ประเทศไทย ปั้นครีเอเตอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็น Friend of Doritos คนแรกของประเทศ

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย (PepsiCo) เดินหน้าสร้างบทบาทในเศรษฐกิจครีเอเตอร์ (Creator Economy) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิด “House of Snackers” อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงาน TikTok ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีครีเอเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการพัฒนาและเติบโตในสายคอนเทนต์ ภายใต้แคมเปญ “Friend of Doritos”
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานแบบครีเอเตอร์ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปและการลงมือสร้างคอนเทนต์อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การทำความเข้าใจแบรนด์ การคิดไอเดีย ไปจนถึงการผลิตคอนเทนต์ที่สามารถต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ โดยมีครีเอเตอร์และผู้เชี่ยวชาญในวงการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ “เบลล์-พิชิตชัย โพธิ์ศิริ นักพากย์และครีเอเตอร์ที่โดดเด่นด้านการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอคอนเทนต์ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมในวงกว้างบนโซเชียลมีเดีย และ “มินตรา” (Mintrako) เจ้าของเพจ @mintrako บน TikTok ครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์ที่เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภค และสามารถต่อยอดสู่ผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของ House of Snackers ในการเป็นมากกว่าการสื่อสารทางการตลาด แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้เรียนรู้ ลงมือทำ และเติบโตใน ecosystem ที่เชื่อมต่อระหว่างคอนเทนต์ คอมมูนิตี และโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวพรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “House of Snackers สะท้อนบทบาทของเป๊ปซี่โคในการขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ ครีเอเตอร์ ในยุคที่คอนเทนต์ไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่เป็นโอกาสในการสร้างตัวตนและเติบโต เราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน แนวทางนี้ยังสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์โดริโทส (Doritos) ที่กล้าคิด กล้าทำ และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ เราจึงมองว่า House of Snackers ไม่ใช่เพียงเวทีการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้เติบโตอย่างแท้จริงใน ecosystem ของแบรนด์”
สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เรียนรู้และลงมือทำจริงทั้งในด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การทำความเข้าใจผู้บริโภค ไปจนถึงการต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ พร้อมการสนับสนุนจากพาร์ตเนอร์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ TikTok ประเทศไทย ในฐานะแพลตฟอร์มหลักสำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ True Corporation ที่สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่การเรียนรู้ Publicis ที่เสริมความแข็งแกร่งด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และ AnyMind ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครีเอเตอร์และการเติบโตในระยะยาว
หลังจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 100 คน จะเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานคอนเทนต์ในแต่ละเฟสของแคมเปญ เพื่อแสดงศักยภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง โดยผู้ที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นจะได้รับโอกาส ในการเป็น “Friend of Doritos” คนแรกของประเทศไทย พร้อมต่อยอดสู่โอกาสในการทำงานร่วมกับแบรนด์ การสร้างรายได้ และการเติบโตในสายครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสในการเข้าร่วม Internship Program กับ AnyMind เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในอุตสาหกรรมครีเอเตอร์