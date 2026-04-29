ดรามาทุเรียนร้อยเดียว! “แพรรี่” ทนไม่ไหว ออกโรงฉะโปรโมทเกินจริง-ไม่ตรงปก ลั่น สงสารคนงบน้อยที่ตั้งตารอ

“แพรรี่” ฟาดเดือด ตั้งคำถามถึงแม่ค้าออนไลน์คนดังปมขายทุเรียน 100 บาท 1ล้านลูก ชี้โปรโมทใหญ่โตจนคนงบน้อยคาดหวัง แต่สุดท้ายกลับได้แค่ทุเรียนเกรดทั่วไป ลั่นถามแรง "ทำแบบนี้มันโอเคต่อความรู้สึกคนซื้อจริงๆ หรือ?" แถมทิ้งบอมบ์ถึงท่านรัฐมนตรีที่เคยร่วมการันตี
วันนี้ (29 เม.ย.) เฟซบุ๊ก ”ไพรวัลย์ วรรณบุตร“ หรือ แพรรี่ อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงกรณีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังจำหน่ายทุเรียนราคา 100 บาท ที่มีการโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่ไปก่อนหน้านี้
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “มันไม่มีปัญหาหรอกค่ะ ที่ใครจะขายทุเรียนป๊อกแป๊ก ทุเรียนโบ้เข้หรือทุเรียนอะไรก็ตาม ในราคา 150 บาท หรือแพงกว่านั้นก็ได้ ถ้าเขาสามารถจะขายได้
แต่ปัญหามันอยู่ที่การออกมาโปรโมทใหญ่โตก่อนหน้านี้ (แถมมีท่านรัฐมนตรีช่วยการันตีอีก) การพูดว่าจะทำให้คนไทยได้กินทุเรียนดีๆ เนื้อครีมมี่เกรดพรีเมียม (ในคลิปโชว์ลูกใหญ่ไซร์หลายกิโล) ลูกละ 100 บาท จำนวนมากถึง 1 ล้านลูก
คนที่มีเงินน้อยเขาคาดหวังมากนะคะ เขาชื่นชมล่วงหน้าไปมากนะคะ และถึงสุดท้ายหากกลายเป็นว่า ทุเรียนราคาหลัก 100 ที่เขาได้รับ เป็นทุเรียนที่ไม่ได้พรีเมียมอะไร แถมหาซื้อได้โดยทั่วไปอีกต่างหาก
การทำแบบนี้มันโอเคต่อความรู้สึกของผู้บริโภคจริงๆ หรอคะ ใครจะว่าดิฉันยังไงก็แล้วแต่ แต่นี่คือสิ่งที่ดิฉันสงสัยและอยากถามแทนใจของใครหลายคน“