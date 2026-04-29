กต.จับมือ มูลนิธิไทย เปิดรับเสนอชื่อ “รางวัลการทูตสาธารณะปี 2569” เชิดชูผู้สร้างชื่อเสียงให้ไทยในระดับสากล

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2569 ณ ห้องแถลงข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และ นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ กล่าวว่า “รางวัลการทูตสาธารณะ” เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเชิดชูบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรของไทยหรือต่างประเทศที่ดำเนินกิจกรรม เช่น ด้านมนุษยธรรม สาธารณประโยชน์ สันติภาพ สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม กีฬา สื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

“การทูตในโลกปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐอีกต่อไป แต่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถมีบทบาทเป็นนักการทูตสาธารณะได้ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของประเทศไทยสู่สังคมโลก รางวัลนี้จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลได้”

นายธฤต จรุงวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต กล่าวว่า โครงการรางวัลการทูตสาธารณะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมาได้มีการยกย่องบุคคลและองค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างชื่อเสียง ความนิยม และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

“จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีสะท้อนให้เห็นว่า รางวัลการทูตสาธารณะได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนถึงความตื่นตัวของสังคมไทยต่อบทบาทของประชาชนในการขับเคลื่อนการทูตสาธารณะ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

ผู้ได้รับรางวัลที่ผ่านมา (ปี 2565-2568)
•ปี 2565: นพ.สุนทร อันตรเสน ผู้ดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในกว่า 70 เมือง 7 ประเทศ มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 70,000 ราย
•ปี 2566: โมรียา จุฑานุกาล และ เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟอาชีพหญิงชาวไทย ผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศในเวทีกอล์ฟโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยจำนวนมาก
•ปี 2567: มอบ 3 รางวัล ได้แก่ พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทไทยในระดับนานาชาติ, สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรสำคัญด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย และ นายสมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติผู้เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านดนตรีคลาสสิกและงานเขียนในระดับสากล
·ปี 2568: บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (GMMTV) องค์กรที่ผลิตและเผยแพร่สื่อบันเทิงหลายภาษากว่า 30 ปีจากบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับนานาประเทศ ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสมัย ช่วยสร้างความนิยมในประเทศไทย กระตุ้นความสนใจการเรียนภาษาไทยในหมู่ชาวต่างชาติทั่วโลก และเพิ่มพูนการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในหมู่ผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ รางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2569 จะมอบให้จำนวน 1-3 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ
1.การจารึกชื่อบนถ้วยรางวัลชื่อ “ความปรารถนาดี” หรือ “Goodwill” ซึ่งจัดแสดง ณ กระทรวงการต่างประเทศ
2.การจารึกชื่อบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
3.ถ้วยรางวัลจำลองสลักชื่อ
4.ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และ
5.เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาทต่อรางวัล

การพิจารณาคัดเลือกจะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน รวม 10 คน เพื่อคัดกรองและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลให้คณะกรรมการมูลนิธิไทยพิจารณาตัดสินในขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปสามารถร่วมเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2569 ตามแบบเสนอชื่อทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 และจะประกาศผลในเดือนกันยายน รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลในช่วงปลายปี 2569 นี้ ทางเว็บไซต์มูลนิธิไทย










