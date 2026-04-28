ไทยว่าไง? เขมรพาคณะทูตทหารชาติมหาอำนาจลง “ทมอดา” เป่าหู เสียมรุกราน วางลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

เขมรนำคณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศมหาอำนาจและสมาชิกอาเซียน ลงสังเกตการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านทมอดา จ.โพธิสัตว์ ใส่ข้อมูลด้านเดียว อ้างไทยบุกรุกดินแดน วางคอนเทนเนอร์-ลวดหนามโดยผิดกฎหมาย
วันที่ 28 เม.ย.พล.ท.มาลี โซเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เปิดเผยว่า กัมพูชาได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเยือนประจำปีครั้งที่ 2 ในปี 2569 ของคณะผู้ช่วยทูตทหารในกรุงพนมเปญ (MACPP) เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.54 น. ของวันเดียวกัน คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศมหาอำนาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณโอพลึกดัมเรย ในจังหวัดโพธิสัตว์
พล.ท.มาลี ระบุว่า กัมพูชายินดีต้อนรับมิตรประเทศในการลงพื้นที่สังเกตการณ์โดยตรงตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย เพื่อเฝ้าติดตามการหยุดยิง และสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จริง
พร้อมอ้างว่า รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ จริงใจ และไม่เปลี่ยนแปลง ในการเคารพและปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมถึงปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมปีที่แล้ว ตลอดจนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
“ความมุ่งมั่นดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว การกลับคืนสู่ภาวะปกติ และการสร้างสันติภาพกับเสถียรภาพอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนร่วมของทั้งสองประเทศ” พล.ท.มาลีกล่าว
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้พาคณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศมหาอำนาจ ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณด่านชัยชนะ ตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ โดยได้ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารว่า เป็นจุดที่กองทัพไทยเข้ายึดครองโดยผิดกฎหมาย และยังคงมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงติดตั้งลวดหนาม
