"พิมรี่พาย" แก้เกมดรามาทุเรียน! ประกาศขาย "ปุ๋ย" คืนนี้ หลังถูกจวกยับทุบราคาชาวสวน

เดือดต่อไม่พัก! “พิมรี่พาย” ขยับเกมสยบดรามา “ทุเรียน 100 บาท” ไลฟ์ขาย “ปุ๋ย” เอาใจชาวสวน หลังถูกถล่มยับทุบราคาตลาด งานนี้ถูกจับตาจะกู้ภาพหรือซ้ำแรงสั่นสะเทือนวงการเกษตร
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาโซเชียลระอุ สำหรับแม่ค้าออนไลน์ตัวท็อป "พิมรี่พาย" ที่ล่าสุดเตรียมขยับตัวสยบดรามา "ทุเรียน 100 บาท" ด้วยการประกาศเตรียมเปิดขาย "ปุ๋ย" เอาใจเกษตรกร หวังลดแรงเสียดทานหลังถูกวิจารณ์หนักว่าทำลายกลไกตลาด ซึ่งย้อนรอยดรามา เริ่มต้นจากการที่พิมรี่พายไลฟ์สดขายทุเรียนในราคาเพียง 100 บาทต่อลูก ซึ่งดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค แต่กลับสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวสวน โดยมีประเด็นหลักดังนี้ ทุบหม้อข้าวชาวสวน คือการตั้งราคาต่ำกว่าทุนจริงทำให้พ่อค้าคนกลางใช้เป็นข้ออ้างกดราคารับซื้อหน้าสวน และทำลายกลไกราคาส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดทุเรียนในระยะยาว
ด้านชาวเน็ตและเกษตรกรตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำธุรกิจ ท่ามกลางความขัดแย้ง "แพรรี่ ไพรวัลย์" ได้ออกมาแสดงทัศนะที่น่าสนใจ โดยเสนอแนะว่าหากพิมรี่พายต้องการช่วยเกษตรกรและลดค่าครองชีพอย่างจริงใจ ท่ามกลางภาวะ "ปุ๋ยแพง-ทุเรียนถูก" พิมรี่พายควรลองไลฟ์ขาย "ปุ๋ยกระสอบละ 100 บาท" เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวสวนอย่างเป็นรูปธรรม
ล่าสุด พิมรี่พายไม่รอช้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "คืนนี้ไม่ได้มีแค่ทุเรียน แต่จะมีปุ๋ยมาขายด้วย"
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น "การแก้เกม" ที่รวดเร็ว เพื่อแสดงจุดยืนว่าตนเองก็พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเช่นกัน โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะเป็นปุ๋ยราคาพิเศษที่อาจจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไม่แพ้ราคาขายทุเรียน
