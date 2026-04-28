น่าเอ็นดู! จนท.เข้าช่วย "ลูกแมวดาว" หลงฝูง ก่อนส่งคืนป่าแม่จริมอย่างปลอดภัย

น่ารักปนอบอุ่นหัวใจถูกเผย เมื่อเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ “ลูกแมวดาว” พลัดหลงเพียงลำพัง ก่อนตรวจพบสุขภาพแข็งแรง พร้อมส่งคืนสู่อ้อมกอดผืนป่าอย่างปลอดภัย ณ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน
วันนี้ (28 เม.ย.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานภารกิจช่วยเหลือสัตว์ป่าคุ้มครอง หลังได้รับแจ้งผ่านสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 จากพลเมืองดีว่าพบ "ลูกแมวดาว" จำนวน 1 ตัว พลัดหลงเพียงลำพังในพื้นที่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและรับตัวลูกแมวดาวตัวดังกล่าวมาดูแลทันที จากการตรวจเช็กสุขภาพเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าลูกแมวดาวมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พบร่องรอยบาดแผล และที่น่ายินดีคือสามารถกินอาหารเองได้แล้วตามสัญชาตญาณ
เพื่อให้สัตว์ป่าได้เติบโตตามวิถีธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณานำลูกแมวดาวไปปล่อยคืนสู่ผืนป่าที่เหมาะสม โดยเลือกพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้มันได้กลับไปดำรงชีวิตในป่าใหญ่ต่อไป
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน หากพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลง บาดเจ็บ หรือมีการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง