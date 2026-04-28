โซเชียลฯ เขมรลือ ทหารไทยบุกจังหวัดไพลิน ผู้ว่าฯ รุดแจง ยันเป็นข่าวปลอม

บาน สเรย์มอม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ของกัมพูชา ปฏิเสธรายงานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าประเทศไทยได้รุกรานจังหวัดไพลิน ยันข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองจังหวัดไพลินยืนยันว่า กองกำลังความมั่นคงยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา พร้อมเรียกร้องประชาชนอย่าสร้างความตื่นตระหนกหรือความสับสนด้วยการแชร์ข้อมูลเท็จ
ฝ่ายบริหารจังหวัดไพลินได้ปฏิเสธข้ออ้างที่ว่ากองกำลังทหารไทยได้รุกล้ำดินแดนกัมพูชาในพื้นที่จังหวัด พร้อมเรียกร้องประชาชนไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน
การปฏิเสธดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kamtep Limhong และบุคคลอื่น ๆ โพสต์ข้อความว่า “ประเทศไทยได้รุกรานดินแดนกัมพูชาในจังหวัดไพลิน” โดยทางการยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
ในแถลงการณ์เมื่อวานนี้ ทางจังหวัดระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ทำให้เข้าใจผิด และไม่มีมูลความจริง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังระบุว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความมั่นคงชายแดนของกัมพูชา
โพสต์บนโซเชียลมีเดียยังกล่าวอ้างว่า กองกำลังไทยได้ขุดลำธาร กลบดินบางส่วน และตั้งเสาธงในพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นเขตชายแดน พร้อมแนบภาพประกอบ อย่างไรก็ตาม ทางการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า มีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นชายแดนกัมพูชา-ไทย