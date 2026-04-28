“Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” ปล่อยตัวอย่างแรก หลังขึ้นอันดับ 1 Box Office อินโดนีเซีย กวาดผู้ชมทะลุ 1 ล้านคนหลังเข้าฉายสัปดาห์แรก

เมื่อคุกแห่งนี้ ไม่ได้มีแค่นักโทษ แต่มีบางอย่างที่เริ่มไล่ล่าทีละคน จากความโกลาหลในกำแพงเหล็ก สู่เกมเอาตัวรอดที่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไป ผลงานโหด มันส์ ฮา จากผู้กำกับ Joko Anwar
การกลับมาของความสยองระดับโลกที่กลายเป็นปรากฏการณ์สร้างแรงสะเทือนในอินโดนีเซียจนขึ้นอันดับ 1 Box Office และกวาดผู้ชมทะลุ 1 ล้านคนในสัปดาห์แรกหลังเข้าฉาย “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” ภาพยนตร์สยองขวัญคอมเมดี้จากเรื่องราวที่สดใหม่ในแบบฉบับของ Joko Anwar ถ่ายทอดความเข้มข้นโดยนักแสดงชั้นนำ อาทิ Abimana Aryasatya, Bront Palarae ฯลฯ ล่าสุด ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ได้รับชมกันเป็นครั้งแรกพร้อมส่งต่อความระทึกมาถึงผู้ชมชาวไทย 7 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราว ภายในเรือนจำ Labuan Angsana หนึ่งในเรือนจำในอินโดนีเซีย ชีวิตประจำวันของนักโทษเต็มไปด้วยความรุนแรง ขณะที่ผู้คุมที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดทำให้สถานการณ์ยิ่งระอุ บรรยากาศที่ตึงเครียดยิ่งร้อนระอุและทวีความน่าสะพรึงกลัว เมื่อมีเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นเริ่มสังหารนักโทษอย่างโหดเหี้ยม และเมื่อการตายทวีขึ้นเรื่อย ๆ จนทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้ และหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นองเลือดภายในกำแพงคุกแห่งนี้ ซึ่งที่นี่ไม่มีใครบริสุทธิ์ และนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนอาจเป็นคนต่อไป
ไฮไลต์ ตัวอย่าง Ghost in the Cell วัยหนุ่มคุกผี เปิดประตูบานสำคัญให้ผู้ชมได้ลุ้นระทึกและสัมผัสบรรยากาศของภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ผ่านภาพของเรือนจำที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ความวุ่นวาย แรงปะทะที่พร้อมปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกันยังเผยให้เห็นจังหวะของหนังที่ผสมทั้งความสยอง ความโกลาหล และแรงกดดันที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจน และยิ่งเพิ่มความน่าติดตามให้กับเรื่องราวที่รอผู้ชมไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์
รับชมต้วอย่างแรกได้ทาง https://youtu.be/S-sq6rp8pcQ และเตรียมร่วมพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ของ Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี ภาพยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง 7 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
ห้ามพลาด รอบพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษร่วมพูดคุยกับผู้กำกับ Joko Anwar วันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ณ SFW เซ็นทรัลเวิลด์ โรงภาพยนตร์ 9 รอบเวลา 14.00 น. สำหรับผู้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี ทุกที่นั่ง รับฟรี โปสเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 159 บาท โดยบัตรราคา 340 บาท/ ที่นั่ง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)