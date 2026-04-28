กระทรวงดีอียังอุบเงียบจัดการแอปเรียกรถก่อเหตุนักเรียนหญิง

สังคมจับตาเจ้ากระทรวงดีอียังไร้ความเคลื่อนไหวหลัง รมช.คมนาคมโยนเผือกร้อนกรณีไรเดอร์แอปเรียกรถค่ายดังก่อเหตุล่วงละเมิดนักเรียนหญิง เตือนดีอีมีบทบาทกำกับดูแลแพลตฟอร์ม ด้านสภาผู้บริโภคเร่งจี้ถามสองหน่วยงาน หลังเห็นสัญญาณปล่อยเกียร์ว่างการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ละเลยความปลอดภัยผู้โดยสาร
แหล่งข่าวจากภาคประชาสังคมกล่าวว่า ขณะนี้สังคมกำลังจับตามองเจ้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กรณีที่มีข่าวไรเดอร์แพลตฟอร์มเรียกรถค่ายดัง มีพฤติกรรมสวมไอดีคนขับที่ลงทะเบียนไว้กับแอป และก่อเหตุหวังล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิงรายหนึ่ง จนเหยื่อต้องกระโดดหนีและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งแม้เหตุการณ์เกิดขึ้นข้ามสัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกระทรวงดีอี ซึ่งมีบทบาทกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการ
สำหรับเหตุการณ์นี้นับเป็นข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้สังคมในวงกว้าง เพราะปัจจุบันบริการเรียกรถผ่านแอปแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันคนยุคดิจิทัลแล้ว ทำให้กรณีนี้ได้รับการจับตามองจากสังคมอย่างมาก ยกตัวอย่างคลิป Tiktok ข่าวนี้ที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊กของไทยรัฐทีวี มียอดกดไลก์กว่า 635,400 ไลก์ และมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากกว่า 3,000 เมนต์
“แต่น่าแปลกใจว่านายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ซึ่งพยายามนำเสนอความเป็นคนรุ่นใหม่ กลับละเลยกระแสสังคมเรื่องนี้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงสำหรับกิจการในประเภทที่เป็นแพลตฟอร์มบริการต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานใต้สังกัดอย่าง ETDA” แหล่งข่าวกล่าว
ที่ผ่านมามีผลการสำรวจเรื่องการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน โดยสภาผู้บริโภคร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จากกลุ่มตัวอย่างใน 7 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลน่าสนใจว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี โดย 73% เป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่พึ่งพาบริการเรียกรถผ่านแอปมากที่สุดในชีวิตประจำวัน
“เห็นได้ว่าที่ผ่านมามีข่าวและคดีที่คนขับรถแอปก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีพฤติกรรมต้องการล่วงละเมิดผู้โดยสารหญิงอยู่เป็นระยะๆ หลายกรณีเป็นข่าวดังที่สื่อช่วยเกาะติดเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนเหยื่อ แต่พอหันมาที่หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล กลับยังไม่เห็นการทำหน้าที่อย่างจริงจังบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของแพลตฟอร์มที่ละเลยมาตรการคัดกรองคนขับเข้าระบบ ปล่อยให้ต่างด้าวเข้ามาลงทะเบียนเป็นคนขับในระบบ ตลอดจนปล่อยให้มีการสวมไอดีคนขับ โดยไม่มีการลงดาบหรือการแบนจนกว่าจะเป็นข่าว เหล่านี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการ และน่าผิดหวังที่ล่าสุดยังมีการโยนความรับผิดชอบกันเองระหว่างคมนาคม และดีอี” แหล่งข่าวกล่าว
อีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ จนถึงตอนนี้ ขบ.ก็ไม่มีการกำหนดมาตรการต่อใบอนุญาตแอปเรียกรถ ที่ใช้เกณฑ์เรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร หรือสถิติการถูกร้องเรียน มาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
รายงานข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม ซึ่งกำกับดูแลกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ในส่วนของกระทรวงฯ จำกัดบทบาทกำกับดูแลบริการแอปเรียกรถเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคน ซึ่งก็คือ คนขับ และทำได้แค่ตักเตือนเจ้าของแพลตฟอร์ม แต่ไม่รวมถึงการกำกับดูแลแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรการกำกับดูแลของกระทรวงดีอี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
ล่าสุด นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรผู้บริโภค ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า สะท้อนถึงความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริการถสาธารณะที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ว่าปัญหารถแอปยังไม่ถูกแก้ไข ทั้งที่ประกาศเรื่องการบังคับใช้ทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (รย.18 สำหรับรถยนต์ และ รย.17 สำหรับรถจักรยานยนต์) มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 แต่จนถึงปัจจุบันทั้งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สองหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลบริการประเภทนี้ ยังไม่มีมาตรการชัดเจนในการลงโทษแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาผู้บริโภคเตรียมยื่นเรื่องถึงสองหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเข้าหารือว่าควรจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหาชัดเจนกว่านี้ รวมทั้งอยากขอให้สื่อและสังคม ช่วยติดตามว่า ETDA จะทำอย่างไรต่อไปเพราะเป็นคนดูแลเรื่องการลงทะเบียนผู้ขับขี่และบังคับใช้ประกาศ สำหรับสภาฯ อาจจะทำหนังสือ ติดตามไปยัง ETDA ว่าจะทำอะไรต่อ และอาจจะทำหนังสือถึงรัฐมนตรี ดีอี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
“เรามองว่ากำกับด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการะทรวงดิจิทัลฯ ผู้กำกับดูแล ETDA ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา ลงทะเบียนรถ รย.17-18 ยังไม่มีการประเมินและสรุปผลการบังคับใช้กฎหมายและความเคลื่อนไหวในการดำเนินการเอาผิดกับรถและผู้ขับที่ไม่ได้ลงทะเบียน รวมถึงการบังคับให้รถที่ไม่จดทะเบียนออกนอกระบบ” นายคงศักดิ์กล่าว