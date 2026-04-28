อย่าหาทำ! หมอแล็บฯ เตือน "ยาดมซ่อนมีด" ห่วงผู้ไม่หวังดีใช้ตบตาพกส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์

หมอแล็บแพนด้าโพสต์เตือน "ยาดมซ่อนมีด" พกพาง่ายแต่อันตรายเกินคาด ชี้การดัดแปลงของใช้เป็นอาวุธพกพาเข้าที่สาธารณะส่อผิดกฎหมายมาตรา 371 ฐานพกอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร เสี่ยงถูกจับ-ปรับ และริบของทันที
วันนี้ (28 เม.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์เตือนภัยหลังพบในโลกออนไลน์มีการจำหน่าย "ยาดมซ่อนมีด" มีลักษณะเป็นพวงกุญแจที่พกพาได้แนบเนียน หากมีผู้ไม่หวังดีพกพาอาจสร้างอันตรายร้ายแรงได้
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ถ้าใช้งานในบ้านน่ะได้ แต่การที่มันเป็นยาดมซ่อนมีด มันอาจจะทำให้พกพาไปที่ชุมชนได้ง่ายรึเปล่า"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น กลัวว่าจะเผลอเอามาทิ่มจมูกตัวเองอะสิ, เข้าข่ายซุกซ่อนอาวุธนะครับ ส่วนมีดเล็กๆ ที่จะเอาไว้ตัดซองกาแฟ หรือกรีดไรก็แล้วแต่มีขายในรูปแบบมีดพับอันเล็กไว้พก ดูง่าย รูปลักษณ์ยาดมก็คือยาดม ดัดแปลซ่อนมีดก็ไม่ควร, ไม่กลัวไปทำใคร กลัวแทงจมูกตัวเองค่ะ
สำหรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 "ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น"