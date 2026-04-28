"แม่ทัพกุ้ง" กราบลาหลวงปู่ศิลา เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ลาบวช 1 พรรษา อุทิศบุญให้แผ่นดิน-เหล่านักรบ

"แม่ทัพกุ้ง" พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษา ทบ. เข้ากราบลาหลวงปู่ศิลา เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 1 พรรษา หลังผ่านภารกิจรับใช้ชาติมาอย่างยาวนาน ระบุเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณนักรบ เพื่ออุทิศผลบุญให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและแผ่นดิน ถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่ใช้ 'ศรัทธา' แทนอาวุธ"
วันนี้ (28 เม.ย.) เพจ "ทหารหลังกองพัน" โพสต์เปิดเผยว่า “แม่ทัพกุ้ง” พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เตรียมลาอุปสมบทเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ทางเพจระบุข้อความว่า "“จากสนามรบ…สู่ร่มกาสาวพัสตร์” เส้นทางศรัทธาของทหารผู้ผ่านศึกชีวิตทหาร โดยเฉพาะระดับแม่ทัพ ต้องเผชิญการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตคน” การบวชจึงเปรียบเหมือนการวางดาบ เข้าสู่ความสงบ เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การตัดสินใจของ พลเอก บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ที่เข้ากราบลาหลวงปู่ศิลา ณ วัดสวนธรรมปีติ เพื่อเตรียมอุปสมบท 1 พรรษาไม่ใช่เพียง “การบวช” แต่คือการเดินทางของจิตวิญญาณนักรบในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในสายทหาร “การบวช” มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าศาสนา การชำระใจหลังภารกิจหนักชีวิตทหาร โดยเฉพาะระดับแม่ทัพต้องเผชิญการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตคน” การบวชจึงเปรียบเหมือนการวางดาบ เข้าสู่ความสงบ เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การสืบทอดเกียรติและศักดิ์ศรีนักรบ
ตั้งแต่อดีต นักรบไทยจำนวนมากเมื่อเสร็จศึกมักเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพราะเชื่อว่า “ผู้ที่เคยปกป้องแผ่นดิน ควรได้ปกป้องธรรมะในใจตนเอง” การอุทิศบุญกุศล การบวช 1 พรรษา ไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่คือการตั้งใจอุทิศผลบุญให้
- ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ผู้เสียสละในหน้าที่
- ครอบครัว และแผ่นดิน
นี่คือ “ภารกิจสุดท้าย” ในฐานะนักรบ ที่ไม่ใช้อาวุธ…แต่ใช้ “ศรัทธา”