"บีอินดี้ คันทรี ฟาร์ม (Beindy Country Farms)" จ.สุพรรณบุรี ขึ้นแท่นมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากล พร้อมรับใบรับรองฟาร์มไก่ไข่ระบบไม่ขังกรง

"บีอินดี้ คันทรี ฟาร์ม" จังหวัดสุพรรณบุรี คว้าใบรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรงจาก บริษัท คะตะลิสต์ วิสาหกิจเพื่อสังคม นับเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์อย่างมีจริยธรรม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบรับรองดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐาน "Good Life Framework for Hens" ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันวิชาการชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบริสทอล ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Laying Hen Welfare Forum รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกษตรกรดำเนินการฟาร์มให้สอดคล้องกับหลักการสวัสดิภาพสัตว์สากล 5 ประการ (Five Freedoms of Animal Welfare)
ในยุคที่ผู้บริโภคและธุรกิจอาหารทั่วโลกให้ความสำคัญกับที่มาของวัตถุดิบมากขึ้น ไข่ไก่จากระบบ การเลี้ยงแบบไม่ขังกรงกำลังกลายเป็นตัวเลือกหลักในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ความสำเร็จของบีอินดี้ฟาร์มในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของฟาร์มเอง แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยกำลังก้าวเดินในทิศทางที่ยั่งยืนและสอดรับกับมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง