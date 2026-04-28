ดรามาทุเรียน 100 บาทพ่นพิษ! ชาวสวนโวย รมว.พาณิชย์แทรกแซงตลาดทำราคาตก ซัด "ผิดก็ต้องแก้ ไม่ใช่อวย"

"ชาวสวนตัวจริง" สุดทน ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงแคมเปญร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และอินฟลูฯ ชื่อดัง ซัดแรงโฆษณาเกินจริง ตอนโปรโมตโชว์เกรดพรีเมียมลูกโต แต่พอขายจริงบอกเป็นเกรดรอง ชี้ระดับรัฐมนตรีมาร่วมออกหน้าแบบนี้คือการทำลายกลไกตลาดชัดๆ ทำราคาทุเรียนร่วงพังยับ พร้อมดึงสติเหล่า "คนอวย" ให้เบิกตาดูความเดือดร้อนของเกษตรกร ลั่น "ผิดต้องยอมรับและแก้ไข ไม่ใช่อวยจนไม่ลืมหูลืมตา"
จากกรณีเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมจับมือกับ "พิมรี่พาย" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จัดแคมเปญไลฟ์สดขายทุเรียนไทยส่งตรงจากสวนในราคาเพียงลูกละ 100 บาท ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อกลไกราคาในช่วงฤดูกาล
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Supachok Tantipongkedsuk" ซึ่งเป็นชาวสวนทุเรียนตัวจริงสะท้อนปัญหาดรามารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณศุภจี) ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์โปรโมตขายทุเรียนหมอนทองพรีเมียมในราคาลูกละ 100 บาท ก่อนจะกลับลำชี้แจงภายหลังว่าเป็นเพียงทุเรียนตกไซส์เกรดรอง ซึ่งพฤติกรรมโฆษณาเกินจริงนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจผิด แต่การที่ผู้ใหญ่ระดับกระทรวงมาร่วมออกหน้าแคมเปญยังเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดและกดราคาทุเรียนให้ตกต่ำลงจนกระทบรายได้เกษตรกรโดยตรง พร้อมทิ้งท้ายดึงสติกลุ่มคนที่หลับหูหลับตาอวยว่าหากรัฐมนตรีทำผิดพลาดก็ควรยอมรับและแก้ไข ไม่ใช่ปกป้องโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง เพราะการกระทำเช่นนี้ไม่ช่วยให้ประเทศพัฒนาและเป็นการซ้ำเติมคนทำสวนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เบื่อพวกเชียร์ อวย คุณศุภจี หาว่าคนที่ออกมาบ่นคือพวกชาวสวนทิพย์ พวกพรรคส้ม (ผมก็ไม่ชอบส้มเท่าไร) ดูไว้เป็นหลักฐาน ผมชาวสวนตัวจริง ถ้ารัฐมนตรีผิดพลาดก็ขออภัย แก้ไข อย่าอวยจนไม่ลืมหูลืมตา เมื่อวานบอกว่าทุเรียนพรีเมียม ในมือถือทุเรียนลูกโตๆ อ้างว่าปกติขายลูกละ 600-700 บาท (ต้องหนัก 3-4 กิโลฯ แล้ว ซึ่งตามความเข้าใจ เวลาขายจริงก็ต้องขายลูกขนาดนี้ด้วย) แต่จะขายเพียง 100 บาท 1 ล้านลูก (ถึงแม้คุณพิมจะเป็นคนพูด แต่รัฐมนตรีก็สนับสนุนอยู่ในคลิปชัดเจน จะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้)
วันนี้มาแก้ตัวว่า ที่ขายคือเกรดรอง (รองเบอร์สุดท้ายหรือเปล่า) ลูกเล็ก (อาจไม่ถึงโล หรือโลนิดๆ) ไม่สวย แถมสุกแล้วอีก ไปกันใหญ่ สรุปโพสต์เมื่อวานเป็นแค่ โฆษณาชวนเชื่อแค่นั้นเหรอ ระดับรัฐมนตรี ถ้าพลาดก็แก้ไข ทุกคนก็เข้าใจให้อภัยได้ พอเจอพวกติ่ง อวย ชมกันแบบไม่ลืมหูลืมตา เอารูปทุเรียนสายพันธุ์อื่นมาอ้างว่าเขาขายกันลูกละ 100 คุณภาพทุเรียนก็ต่างกันแล้ว ถ้าคุณภาพดีจริงเขาไม่ขายลูกละ 100 ครับ เขาเอาไปขายล้งดีกว่า กำไรกันสองสามเท่า คิดสิคิด ส่วนพวกอินฟลูฯ ที่ขายอาหารเสริม หรือแม่ค้าบางคนจัดโปรฯ ลูกละ 50 หรือ 100 เขาขายไม่กี่ลูกเพื่อเรียกแขก พวกอวยก็เอาภาพมาโชว์กันใหญ่
จริงๆ ประเด็น ถ้าคุณพิมซื้อและไปขายเอง จะขาย 50 บาทหรือ 100 บาทต่อลูก กี่ล้านลูก โดยไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรี จะไม่มีประเด็นเลย เพราะเป็นการซื้อแพงมาขายถูกเพื่อการตลาดโดยอินฟลูฯ เอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ยกเว้นซื้อทุเรียนลูกเล็กราคาถูก 1 กิโลฯ กว่าๆ ไม่เหมือนในคลิป หรือจะซื้อลูกพรีเมียม โตๆ จริงๆ มาขาย จะขาดทุนกี่ล้านก็เป็นเรื่องของอินฟลูฯ เอง เพราะเป็นเรื่องการตลาด เพื่อขายสินค้าอื่น
แต่ประเด็นคือรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้อง ออกเผยแพร่ทุกสื่อ เหมือนเป็นการสนับสนุน ในประเด็นกลไกตลาด ซึ่งมันไม่สมควร ราคากำลังดีๆ มาดึงราคาลงหมด เพราะในคลิปคือหมอนทองพรีเมียม ลูกโตๆ ไม่ใช่แบบที่มาแก้ตัวกันทีหลัง รวมถึงจะมองว่ามีการใช้ภาษีไปสนับสนุน ชดเชยส่วนต่างทุเรียนที่นำมาขายหรือไม่ ถึงแม้จะไม่มีการสนับสนุนในเชิงเงิน แต่การออกหน้าของรัฐมนตรีก็มีผลในเชิงจิตวิทยาไม่น้อย
การอวย ก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วย บางคนกินอย่างเดียว ไม่เคยปลูก ไม่เคยขาย แต่ก็เชื่อพวกเดียวกันไปก่อน ไม่เข้าใจหัวอกคนสวน และผลกระทบที่จะตามมา ก็เพราะแบบนี้ไงประเทศไทยถึงไม่พัฒนาอะไร ผิดก็มัวแต่อวยยกย่องกัน แล้วแบบนี้ คนที่ผิดจะรู้สึกว่าตัวเองผิดกี่โมงล่ะ"